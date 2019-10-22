В Крыму подрядчик начал стройку на частной земле без разрешения

Окраина Симферополя. Стройка. Над трейлером реют на флагштоках два полотнища: российский триколор и флаг ВДВ. Того и гляди, «войска дяди Васи» спустятся с небес, чтобы встать на границе участка, собственник которого уже больше года бьется за право распоряжаться своей землей.

- Я приобрел участок в 2017 году для коммерческого использования, - рассказывает владелец Михаил Кайнов. - Место отличное: выезд из Симферополя на Евпаторию, оживленная трасса. Можно было построить удобные съезды, парковку. Рядом густонаселенный поселок Грэсовский. Хотел строить торгово-развлекательный центр с удобным подъездом, большой парковкой и отличными условиями для маломобильных граждан. Теперь все мои замыслы и идеи останутся только на бумагах. Прекрасные перспективы, но вдруг… мы видим на своей земле строительную технику.

Над вагончиком, где живет охранник, всегда подняты два флага

Оказалось, что техника принадлежит московскому предприятию «Центродорстрой», которое выиграло тендер на строительство и реконструкцию автодороги «Симферополь - Евпатория - Мирный» в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Прекрасный, общественно важный проект: популярная у туристов дорога находится, чего греха таить, в состоянии, весьма далеком от идеала. Вот только означает ли это, что можно отбросить в сторону право частной собственности? Вопрос ведь не в том, быть или не быть дороге, а в том, что те, кто ее согласовывает, проектирует и строит, бесцеремонно вторгаются в частные владения. В ситуации разбиралась «Комсомолка».

С ИЗЪЯТИЕМ НЕ СПЕШАТ

Заказчик строительства - ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым». По ее требованию в мае 2017 года выпустили распоряжение об изъятии земли под строительство. В феврале 2018 года Служба автодорог передала подрядчику по соответствующему акту строительную площадку, куда включили и участок, принадлежащий Кайнову. Через 8 (!) месяцев после передачи участка под строительство, 9 октября 2018 года, вышло новое распоряжение об изъятии с уточненными границами строящейся дороги. Тем временем подрядчик строил, завозил песок, возводил опоры, укладывал асфальт.

- На начало строительства спорный земельный участок не использовался собственником, не велась никакая хозяйственная деятельность. Он не был огорожен, на нем отсутствовали постройки, деревья, кустарники, - говорят в ОАО «Центродорстрой».

Однако отсутствие деятельности на участке не означает, что у земли нет собственника (права Кайнова подтверждаются выпиской из ЕГРН, которой располагает «КП») и можно проводить работы.

- Превратить голую землю в популярное место у крымчан и туристов - это большие временные и денежные затраты. Недостаточно нарисовать проект. Необходимо получить и согласовать множество документов: материалы инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий; получить технические условия на присоединение к сетям (вода, газ, ливневые стоки и так далее), пройти государственную экспертизу и много чего еще. Вся эта работа и называется хозяйственной деятельностью, а вот когда я бы начал возводить объект, это была бы уже и деятельность строительная, - разъясняет Михаил Кайнов. - Кроме того, после выпуска распоряжения об изъятии осуществлять какую-либо работу на участке - большие риски. Решения, как и границы строящейся дороги, продолжают меняться, а вот мои затраты после выпуска распоряжения мне уже никто не компенсирует (статья 56.8 Земельного кодекса РФ). То, что я не осваиваю участок, уж точно не значит, что им может распоряжаться кто-то, кроме меня.

Собственник огородился от строителей забором

Если государство считает нужным проложить дорогу именно на этом участке, то землю следует изъять, заключив с собственником соглашение (статья 279 ГК РФ). Пока договора нет, то владение не прекращается (статья 280 ГК РФ).

Со слов собственника, никакие соглашения с ним не заключались и права он никому не передавал. Поэтому Михаил Кайнов искренне не понимает, почему Служба автодорог Крыма аж в феврале 2018-го передала «Центродорстрою» его землю под строительство.

- Подрядчик не имел права занимать земельный участок собственника без его согласия. Ни потому, что отсутствует хозяйственная деятельность, ни потому, что строить надо. Ни по какому поводу, кроме оформленных прав на участок. То, что делает подрядчик, полностью нарушает Земельный и Гражданский кодексы, а также Конституцию РФ (статья 35). В законе говорится, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, - разъясняет юрист, представитель владельца Антон Орловский.

Работы начали с 18 мая 2018 года и продолжают по сей день. На дворе уже октябрь 2019-го, а договора с собственником как не было, так и нет.

В «Центродорстрое» говорят, что имеют право вести работы, потому что у них есть разрешение от Службы государственного строительного надзора.

- Разрешение на строительство выдано, - кивает Михаил Кайнов. - Правда, на весь объект. И говорит оно только об одном: дорогу строить можно. Но только с соблюдением законодательства. Где есть собственники, требуется оформить имущественные отношения. Повторюсь, я согласия строить на своем участке не давал!

Слова Кайнова подтверждаются письмом от Госстройнадзора Крыма.

Удивительно, что в этой непростой борьбе никто не учувствует, кроме собственника, не желающего мириться с нарушениями, и измученного им подрядчика. Чиновники не вмешиваются, хотя проект государственный.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

В «Центродорстрое» говорят, что право на проведение работ в рамках Федеральной целевой программы дает постановление Госсовета республики от 11.04.2014 № 2040-6/14. И действительно, оно гласит: «…реконструкция или капитальный ремонт автомобильных дорог, включенных в федеральную целевую программу, при наличии утвержденной документации по планировке территории, могут проводиться при отсутствии документов, удостоверяющих право собственности или пользования на все земельные участки».

- Помните: «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»? Данное постановление именно об этой запятой. Где поставите, так и будет, - говорит Антон Орловский. - Этот пункт разрешает строить только на тех участках, на которые никем не оформлены права, то есть на бесхозных или на участках, права на которые не разграничены! А у Михаила Кайнова все законно, бумаги есть, и права тоже есть. Или постановление выпустили и утвердили в противоречие Федеральному законодательству и Конституции?! Странно, что они приводят его как аргумент против нас.

Одна из опор расположена на частной земле

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?

Поначалу Михаил Кайнов пытался договориться. По его словам, в ноябре 2018 года он предложил подрядчику пути разрешения конфликтной ситуации, но к компромиссу стороны так и не пришли.

- Я все понимаю. И дорогу хочу. Подрядчик говорит, что я срываю сроки строительства, мешаю реализации указа президента по ФЦП. Но я полностью поддерживаю политику главы государства. Крым, безусловно, должен развиваться. Просто не ясно, почему при этом должны ущемляться мои права, ведь закон Российской Федерации - моей родной страны! - их защищает, - разводит руками владелец участка Михаил Кайнов. - Знаете, с одной стороны, казалось бы, от всего участка площадью 12 349 квадратных метров отдать в пользу государства нужно только кусочек - чуть более 5 тысяч «квадратов». Но с другой - как мне освоить «остаток» участка?! Подъездных путей не предусмотрено. Не смогут проехать ни пожарные машины, ни «скорые». Через поселок Грэсовский? Так законодательство не допускает сквозной проезд через жилые кварталы. Так что разработанный бизнес-проект можно выбрасывать в мусорный бак. Но кого это волнует, кроме меня? Вон, посмотрите, - указывает Михаил на свой участок,- строят. Не остановить! Наши уговоры, договоры и обращения ни к чему не привели. Хотя лично я предпринял все меры, чтобы стройка шла и сроки не срывались. Входил в положение каждого. Именно поэтому сначала и пустил «Центродорстрой», но потом… Потом они же на меня с наездами. У меня не осталось выбора. Сейчас в судах в Москве и в Симферополе.

В апреле 2019-го Михаил Кайнов оградил участок сеткой-рабицей, поставил вагончик для охранника, который дежурит там круглосуточно, наблюдая за действиями рабочих из «Центрдорстроя». Если попытаться заехать на территорию с другой стороны, то уткнешься в огромные каменные глыбы с надписью «В чем сила, брат?».

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Тем временем ни Служба автодорог Крыма, ни Минтранс РК на диалог, по словам владельца участка, не идут.

- Чтобы не останавливать стройку, мы предложили ОАО «Центродорстрой» заключить с собственником договор о временном занятии. Это предусмотрено статьей 57 Земельного кодекса РФ. Но подрядчик категорически не хочет, ведь в таком случае придется возмещать собственнику нанесенные убытки, - рассказывает представитель собственника Антон Орловский. - Мы постоянно слышим, что мешаем исполнению Федеральной целевой программы, но ФЦП не регулирует земельно-имущественные отношения и не отменяет права собственников. Мое мнение, что ОАО «Центродорстрой» оказалось заложником ситуации. Они-то только строят, откуда им знать, что и как должно быть. Но незнание закона, как вы понимаете, не освобождает от ответственности. И, принимая по акту строительную площадку, подрядчик должен был удостовериться, что она свободна от прав или что отношения со всеми собственниками, где они планируют строить, урегулированы.

А получилось, что Служба автомобильных дорог Республики Крым еще ничего с собственниками не решила и не оформила, однако контракт на стройку заключает. И в рамках исполнения контракта дает подрядчику зеленый свет, а землевладельцы ни сном ни духом о планах правительства на их участки.

- Вот и получается: одни чертят и не смотрят, что там остается и как это можно использовать, другие - передают, третьи - не смотрят, что принимают. Никто не подумал, что это коммерческая земля и без подъездных путей грош ей цена, а следовало бы, - отмечает Антон Орловский. - Между прочим, проект дороги прошел экспертизу! Скажите мне - как? И что нам делать? Вот и получается замкнутый круг какой-то.

Еще один землевладелец перегородил дорогу технике бетонными блоками

Михаил Кайнов не единственный, кто пострадал из-за чиновничьей спешки и равнодушия исполнителей. Поодаль еще один собственник перегородил свой участок бетонными блоками с призывом: «Остановите незаконное строительство!» Посреди участка возвышается вагончик. На нем надпись: «Частная собственность! Ведется наблюдение!».

Дорогу должны достроить в 2021 году. Пора бы садиться за стол переговоров.

«Комсомолка» направила обращения в Службу автодорог Крыма, Министерство транспорта РК и «Центрдорстрой» с просьбой прокомментировать ситуацию.

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