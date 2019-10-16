Руки отрастают, ДЦП проходит: Удивительная жизнь инвалидов Крыма

На то, чтобы оформить инвалидность в Крыму порой уходят долгие месяцы. Все это время инвалидам, потерявшим трудоспособность, приходится выживать в условиях абсолютной нищеты. Несладко и тем, кого этой инвалидности лишили.

НЕТ РУКИ? ДОНЕСИТЕ СПРАВОЧКУ

9 июня этого года тридцатилетний Константин Андаров из Октябрьского (Красногвардейский район) возвращался домой с работы. Он поскользнулся в подъезде и неудачно упал. Скорая доставила его в больницу села Восход – соседнего населенного пункта. Там молодому человеку диагностировали два перелома руки, наложили гипс и отпустили на домашнее лечение. Это было ночью, денег на такси у Андарова не было и ему пришлось пройти 40 км пешком.

– Я вышел ночью, голосовал попутки, но никто не останавливался, – вспоминает Константин.

Через пару дней у мужчины опухла рука, температура поднялась до 40 градусов и тогда он повторно обратился в больницу. Но было уже поздно. Конечность пришлось ампутировать, в ране развилась гангрена.

После операции он неоднократно пытался оформить статус инвалида, но в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Джанкоя молодому человеку заявили, что для этого необходимо оформить квоту на протез, а только потом обращаться в МСЭк, чтобы ему присвоили группу.

– Я им говорю, а как же инвалидность, ведь я же не могу работать, – рассказывает КП-Крым Константин. – А они мне заявляют, что инвалидность не получится оформить, пока у меня не будет протеза. Я удивился, ведь у меня рука за это время не отрастет, но мне сказали, что такие правила.

Ранее Константин трудился на стройке. Благодаря заработку у него была возможность прокормить семью и пятилетнего сына. Сейчас на это денег нет. Молодой человек встал на учет в Центр занятости, однако, никакой вакансии ему до сих пор не предложили.

– Кому я нужен без руки? А жить на что-то нужно! Но кого это волнует, – сокрушает Константин.

В МСЭ Республики Крым говорят, что документы Андарова уже поступили и находятся в обработке. Нас уверили, что как только молодой человек пройдет все обследования, ему будет присвоена группа инвалидности независимо от наличия протеза.

– Он у нас проходит уже, – сообщил КП-Крым руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Сергей Семенов. – У нас документы в работе со 2 октября. Там отводится несколько дней на консультации специалистов и дообследования, поэтому он их донесет, и мы закроем дело.

На вопрос, почему за четыре месяца Андарову так и не присвоили инвалидность, Семенов ничего конкретного не ответил. Зато успокоил: как только врачебная комиссия отправляет в бюро медико-социальной экспертизы документы тех, у кого усмотрены признаки инвалидности, МСЭк рассматривает их в течение 30 дней.

БОЛЕЗНЬ ПРОГРЕССИРУЕТ? НУ, МАЛО ЛИ ЧЕГО

Пока у одних есть надежда, что им хотя бы удастся оформить статус, позволяющий в зависимости от присвоенной группы инвалидности получать хоть какие-то выплаты, тем, кому в инвалидности отказано, приходится уповать на правосудие. Но и на это не всегда есть деньги.

Как рассказала КП-Крым Ольга Лищенко – мама 14-летней Елены Пелипасовой – инвалида с детства из Первомайского района, которую в мае этого года лишили этого статуса крымские эксперты, она пыталась вернуть дочке социальные гарантии. После нескольких отказов в бюро МСЭ РК, документы девочки были отправлены в Москву.

– Нас пригласили в Москву на дообследование, но денег на дорогу не было, да и не с кем было оставить еще четырех дочек, поэтому пришлось отказаться от поездки, – вспоминает Ольга.

В итоге статус инвалидности Лене не подтвердили, а социальных выплат лишили. Теперь, чтобы доказать инвалидность дочки, ее маме остается только идти в суд, но на это у нее тоже нет денег.

– Если она хочет обжаловать решение Федерального бюро, то пусть обращается в суд, – поясняет главный руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Сергей Семенов.

Такое решение экспертов искренне удивляет мать Елены. Ведь ДЦП, послужившее причиной для присвоения дочке статуса ребенка-инвалида, не только не «рассосалось», но и прогрессирует. Разница длины конечностей у подростка постоянно увеличивается, добавился сколиоз и ряд сопутствующих заболеваний.

– Если 10 лет назад у Лены длина правых конечностей по сравнению с левыми разнилась в один сантиметр, и это было основанием для инвалидности, то за последние годы она увеличилась до трех сантиметров, - рассказывает Ольга. - Даже эксперт, которая отказала нам в присвоении статуса, сказала, чтобы мы собирали все документы, апеллируя тем, что девочка растет и мало ли чего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разориться и выжить: Семья из Евпатории спасает сына от врачей

Аллергия на лекарства может стоить мальчику здоровья и жизни (подробнее).

"Мечтаю создать игру с моими персонажами": 11-летняя девочка-бабочка из Крыма рисует, несмотря на постоянную боль

Волонтеры запустили в продажу футболки с принтами от Ксюши, деньги идут на бинты и мази для девочки [фото, видео] (подробнее).