Как крымчанам получить бесплатное лечение в частной клинике

Глава республики Сергей Аксенов на заседании коллегии крымского Минздрава предложил дать жителям полуострова возможность закрепляться за частными клиниками. Инициатива вызвала не шуточный интерес в обществе. Но оказалось, что получить лечение в частной клинике по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно уже сегодня. Принцип прикрепления к частному медучреждению такой же, как и к муниципальной больнице.

ВЫБИРАЕМ ПОЛИКЛИНИКУ

Чтобы закрепиться за частным медучреждением, нужно зайти на сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Республики Крым или ТФОМС города Севастополя.

Далее знакомимся с реестром частных и муниципальных медицинских организаций, работающих по полису ОМС в вашем регионе, которые имеют лицензию на оказание первичной медико-санитарной помощи. Такая помощь организуется по территориально-участковому принципу. То есть прикрепиться можно к той клинике, где есть участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей практики (семейный врач).

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

В выбранную поликлинику нужно принести:

- заявление о прикреплении на имя главврача

- паспорт,

- полис ОМС,

- СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования - если есть).

ЖДЕМ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Решение о прикреплении или отказе должно быть вынесено в течение 6 дней. В случае положительного вердикта – начинаем получать медицинские услуги.

Пациенту могут отказать в прикреплении, если в этом медучреждении слишком большая нагрузка на участковых терапевтов и врачей общей практики. Причем вам должны выдать письменное решение об отказе с указанием причины.

Менять медучреждение разрешается не чаще, чем раз в год. Исключение делается лишь при смене места жительства.

КСТАТИ

К поликлинике по месту проживания можно прикрепиться, даже не имея постоянной или временной регистрации. Человек при оформлении прикрепления к частной или муниципальной поликлинике может заявить фактическое место жительства, без документального подтверждения.

ВАЖНО

По полису ОМС гражданин может получить медпомощь (в поликлинике, в дневном и круглосуточном стационарах) только в частных клиниках, занесенных в реестр ТФОМС. Все услуги предоставляются по направлению лечащего врача поликлиники, к которой прикреплен пациент.

Основные профили медпомощи, которые востребованы у жителей полуострова: «акушерство и гинекология», «колопроктология», «нейрохирургия», «онкология», «оториноларингология», «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», «урология», «хирургия», «офтальмология», «кардиология», «гематология», «неврология», «аллергология и иммунология», «эндокринология», «стоматология», а также услуги диализа и лечение от бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения.

Некоторые медицинские организации оказывают в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

КАКИЕ ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ ЛЕЧАТ ПО ОМС В 2019 ГОДУ

СЕВАСТОПОЛЬ

1.ООО «Таврическая клиника репродуктивной медицины «Ферти-лайн»

г. Симферополь, ул. Донская, д. 43

2.ООО «Таврика»

г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 25

3. ООО «ВЕРА»

г. Симферополь, бульвар Ленина, д. 9а

4.ООО «Клиника Генезис» г. Симферополь, ул. Семашко, д. 4а

5.Медицинское частное учреждение доппрофессионального образования «Клиника Медекс Севастополь» г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 84 пом. 1

6.ООО «Медицинский центр «Оптика-хирургия» г. Севастополь, ул. Новороссийская, д.43-а

7.ООО «Клиника бонус» г. Севастополь, ул. Академика Крылова, д.5

8.ООО «Скан» г. Ялта, ул.Московская, 33

9.ООО «М-Лайн» г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 6

10.ООО «МЦ «Аванта» г.Севастополь, ул. Балаклавская, д. 3в

11.ООО «Магнитно-резонансная томография Севастополь», г.Севастополь, ул. 4-я бастионная, д. 3а

12.ООО «Данвит Плюс» 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33б, офис 2

13.ООО «Аванта клиник» 299011, г. Севастополь, ул. Балаклавская, д. 3В

14.ООО «Т.Ц.М-1» г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, д.64, помещение VI

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

1.ООО «Клиника Генезис» г. Симферополь, ул. Семашко, д. 4а

2.ООО «Диализный центр «Крым», г. Симферополь, пр-т Победы 209К

3. ООО «ВЕРА», г. Симферополь, бульвар Ленина, д. 9а

4. ООО «Компания «Этель», г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 12

5. ООО «РЕАМЕД-ЗДОРОВЬЕ», г. Симферополь, ул. Шполянской, д.18

6. ООО «ТАВРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ «ФЕРТИ-ЛАЙН», г. Симферополь, ул. Донская, д. 43

7. ООО «МЕДГАРАНТ», г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184 А

8. ООО «Нефролайн -Алтай», Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистическая проспект, д.125, этаж-1, литер А

9. ООО "ЦЕНТР ЭКО", г. Симферополь, ул. Полевая, д. 24/23

10. ООО "Центр зрения «Генезис», г. Симферополь, ул. Киевская, 38

11.ООО «Таврика», г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.25

12. ООО «ПРАЙМЕР», г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13, пом.2

13. ООО "ПОЛИКЛИНИКА №5", г. Симферополь, ул. Адалет, д.2, офис 2

14. ООО «ДОКТОР ПЕТРОВ» Республика Крым, г. Евпатория, пгт.Мирное, ул. Озёрная 32

15. ООО «ПРИБОЙ ПЛЮС»

г. Евпатория, ул. Франко 12/16/45

16. OOO «Магнитно-Резонансная Томография Керчь»

г. Керчь, ул. Кирова, д. 22, корп.1, офис 7

ООО «Медицинский центр «Медицина Крыма»

г. Симферополь ул. Кечкеметская д.184а каб. 9

17. ООО «Магнитно-Резонансная Томография Феодосия»

г. Феодосия, ул. Федько, д. 15

18. ООО «Зубная фея» г. Феодосия, ул. Свиридовых, д. 1, п.1-Н, каб.14

19. ООО «СПЕКТР МРТ»

г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, дом 54, литера «Э», каб. 106

20. ООО «ИнАлМед»

Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 29. корпус 3, литер А, ч. п. 7 (1-Н)

21. ООО «НПФ «ХЕЛИКС»

г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, д. 20, литер А.

22. ООО «Лаборатория иммунобиологических исследований» г. Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д49-51, литер Д

23.ООО «ЭКО центр» г. Москва, ул. Нагорная, д. 4А

24. ООО «МЕДЭКО» г. Москва, Кочновский проезд, д.4, к.1

25. ООО «Скорая Помощь «Альфа Медицина»

г. Москва, пр. 1-й Нагатинский, д.2 стоен.12

26. ООО "М-ЛАЙН" г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.6

27. ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина»

Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д. 55.

28. ООО «Скан» г. Липецк,

ул. Военный городок, д. 20, кв.25

29. Частное учреждение здравоохранения (ЧУЗ) "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Новосибирск" г. Новосибирск, спуск Владимировский, 2а

30. ООО Приволжский центр томотерапии "Сакнур" Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 17, офис 301

31. ООО «ВРТ» г. Казань, ул. Гаврилова, 1

32. Обособленное подразделение «Центр ядерной медицины г. Белгород» ООО «ПЭТ-Технолоджи» г. Белгород, ул. Куйбышева. Д. 2а

33.ООО «Центр клинической онкологии и гематологии», г. Симферополь, ул. Семашко, д. 4 а

(согласно реестру медицинских организаций, участвующих в территориальной программе ОМС, размещенному на сайтах tfomsrk.ru и sevtfoms.ru)