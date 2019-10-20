Такого в Крыму еще не было: Как прошел эко-карнавал «Алушта.Green»

Крылатый конь Пегас, величаво размахивающий крыльями, появился в компании верблюдов и гигантского павлина. К ним присоединился масштабный слон с танцполом на спине.

Карнавальное шествие с арт-объектами стало кульминацией фестиваля современной культуры и экологии «Алушта.Green», который состоялся на набережной Алушты.

И взрослые, и дети нашли развлечение по душеФото: Виталий ПАРУБОВ

АФРИКА НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Два дня набережная Профессорского уголка принимала участников и гостей праздника, где явно угадывались краски и ритмы Африканского континента.

Выбор темы фестиваля не случаен. Вдохновитель, инициатор и организатор мероприятия – благотворительный резервный фонд, который учредил Александр Лебедев.

- Поскольку я уже давно занимаюсь защитой диких животных Африки - слонов и носорогов, то решил, почему бы не сделать это темой фестиваля, - рассказал Александр Лебедев, организатор фестиваля на встрече с журналистами.

- У меня всегда была идея сделать из Алушты и Профессорского уголка что-то необычное, как Бурбон-стрит, например, в Новом Орлеане, где все 365 дней в году кипит жизнь. Поэтому я обратился за помощью к лучшим художникам России, чтобы создать точку притяжения для туристов, которые борются за экологию.

Организатор планирует сделать фестиваль традиционным.

- Я хотел бы, чтобы «Алушта.Green» стал визитной карточкой города. Есть желание и амбиции, чтобы в будущем он получил статус международного, привлекая внимание не только местных жителей, но и иностранных гостей, экспертов современной культуры и экологии, - сказал Лебедев.

Есть у него и задумка, чтобы в Профессорском уголке использовали для передвижения только транспорт, работающий на электричестве. Мечтает Лебедев завести и парочку живых жирафов, которые радовали бы отдыхающих, заглядывая в окна, как в одном из отелей Кении.

ЖИРАФ ИЗ ДЕРЕВА, А СЛОН ИЗ МАШИНЫ

Длинношеих экзотических животных пока в Алушту не завезли, зато на набережной появился арт-объект: жираф в натуральную величину.

Яркая самобытная музыка, быт и природа Африки вдохновила художников, музыкантов и артистов на креативные и необычные произведения. Творческая группа создала специально для Крыма целую серию уникальных объектов. И теперь в Профессорском уголке поселился не только жираф, но и слон и два носорога.

Посетители могли услышать музыку разных направленийФото: Виталий ПАРУБОВ

Мастерски сделанные экзотические животные гармонично вписались в местный пейзаж, став местными достопримечательностями и излюбленными объектами для фото на память. Скульптуры получили крымскую прописку.

Экспозиция, посвященная Африке, побывала в Алуште на правах гостьи.

Все можно было не только увидеть, но и потрогать руками. Посетителям предложили даже провести дегустацию национальных блюд и напитков далекого континента.

Вовсю кипела жизнь и за пределами выставочного зала.

Фестиваль «Алушта. Green» взбудоражил ЮБК, превратив набережную Профессорского уголка одновременно в творческую лабораторию, концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, лекторий и танцевальную студию.

На мероприятии были и гости из жаркой АфрикиФото: Виталий ПАРУБОВ

Театр из Франции подарил уличный спектакль «Парад влюбленных»: восхитительный микс из хореографии, акробатики и лицедейства.

Столичный коллектив, в составе которого трое уроженцев Кубы, порадовал программой «Жизни вечный круг», которую подготовили по мотивам фильма «Король лев».

В Алуште нашлось место для любителей хип-хопа и других современных танцевальных направлений.

ЭКОЛОГИЯ

Специально для «Алушта.Green» эксперты подготовили образовательную программу «Потребляй культуру осознанно!», которая познакомила гостей с теориям и практикам ответственного потребления, сохранения и восполнения ресурсов.

Чтобы слова не расходились с делом, на самом празднике действовали «Зеленые рекомендации для гостей Алушта.Green». В памятке всего несколько пунктов. Например, раздельный сбор мусора, для чего на фестивале организовали три точки с контейнерами.

На экостанции всем желающим выдавали многоразовые бахилы и экомешочки для фруктов и овощей. Работала и мастерская по ремонту обуви, аксессуаров и других предметов быта. Продлевая жизнь любимым вещам - уменьшаем объемы отходов и снижаем нагрузку на природу.

Традиционные для отдыха на природе пластиковые стаканчики организаторы заменили многоразовыми, которые туристы могли взять с собой в качестве сувенира.

- У нас такого никогда не было! – такой короткий и емкий ответ дала Мария Соловьева, жительница Алушты. – Завораживающая атмосфера и отличная организация! Спасибо за праздник!

Изюминкой Алушта.Green стало праздничное шествиеФото: Виталий ПАРУБОВ

МНЕНИЕ:

Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма:

- «Алушта.Green» - это совершенно новый формат, привлекательный для туристов. После этого первого фестиваля в следующий раз сюда поедут люди целенаправленно, главное, чтобы организаторы его сделали постоянным.

Живые скульптуры прошагали по АлуштеФото: Виталий ПАРУБОВ

КСТАТИ

Главный идейный вдохновитель появления «СлоноЗИЛа» Александр Лебедев, который предложил превратить старую поливомоечную машину в арт-объект. И вот, вместо груды металлолома на свет родилась самодвижущейся скульптура гигантского африканского Слона. Яркий пример, того, как можно переиспользовать, дать вторую жизнь предметам, чтобы сократить отходы.