2019-10-22T17:39:36+03:00
Общество

В «Коннект Центре» пройдет главная турвыставка региона «Открытый Крым»

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по туризму
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В международном выставочном центе «Коннект Центр» (Симферополь) 29-30 октября 2019 года состоится главное профессиональное событие в сфере туризма - IX Туристский форум и Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым».

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по туризму и является единственным комплексным профессиональным событием в сфере туризма в Крыму, собирая на своей площадке более 5000 лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России.

Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым» соберет широкий круг участников, среди которых профильные объединения, эксперты, субъекты туристкой индустрии регионов Российской Федерации, а также иностранные делегации, все сегменты индустрии гостеприимства, компании, оказывающие услуги для туристического бизнеса, поставщики товаров HoReCa, представители федеральных и региональных органов власти, региональные и федеральные СМИ. «Открытый Крым» традиционно стремится содействовать привлечению инвестиций в санаторно-курортный комплекс Крыма, обеспечить эффективный диалог представителей власти и туристического бизнеса.

В прошлом году выставка собрала много посетителей

В прошлом году выставка собрала много посетителей

XI Туристский форум подведет итоги высокого курортного сезона на Юге России и будет посвящен актуальным вопросам развития внутреннего туризма.

Деловая программа первого дня Форума будет посвящена вопросам реализации государственной политики, а также взаимодействия бизнеса и власти в сфере туризма. Основными для пленарного дня станут темы:

- Стратегия развития туризма в РФ до 2035: новый сценарий развития туристской отрасли России, где будут рассмотрены основные направления стратегии, мероприятия по ее реализации и роль регионов в данном процессе.

- Туризм в эпоху санкций: новые возможности для российских регионов, где будут обсуждаться меры государственной поддержки туротрасли; мероприятия, направленные на укрепление конкурентоспособности туристического рынка, внедрение передовых сервисов.

- Деятельность малых средств размещения и их легализация, где важные вопросы будут касаться совершенствования законодательного регулирования услуг, предоставляемых в жилых помещениях, в том числе законопроекта о туржилье; комплекса мер, направленных на легализацию малых средств размещения; особенностей оказания услуг в жилых помещениях с учетом запрета так называемого «Закона Хованской» с 1 октября 2019 года; требований органов контроля и надзора, предъявляемых к объектам размещения, расположенным в жилых помещениях; особенностей взаимодействия гостевых домов и хостелов и интернет-ресурсов для бронирования жилья.

Во второй день форума будут проведены деловые и обучающие мероприятия, содержащие примеры лучших кейсов и инициатив в сфере туризма.

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная дорога Ялта - Евпатория, 20, выставочный комплекс «Коннект Центр».

Организатор: ГУП РК «Крымский туристский центр»

Сайт: https://gupktc.ru, открытыйкрым.рф, форумоткрытыйкрым.рф

Туристический портал Республики Крым

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Адрес: 295017, г. Симферополь, ул. Комсомольская, дом 4

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ИСТОЧНИК KP.RU

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