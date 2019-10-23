Думали - стоматолог, а оказался экстремист: В Крыму осудили имама, ударившегося в радикальный ислам

Суд признал виновным в публичных призывах к экстремизму 35-летнего имама из села Штурмовое (Севастопольский регион).

Напомним, мужчину задержали в апреле этого года сотрудники ФСБ. Мужчина, который в обычной жизни возглавлял стоматологическую клинику и регулярно проводил богослужения в местной мечети, оказался лидером группы радикальных исламистов.

- Проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/703318" frameborder="0"></iframe> В Севастополе задержали радикального исламиста.Оперативное видео ФСБ

Во время обысков оперативники нашли у севастопольца запрещенную литературу, документы, компьютеры и средства связи.

ПОГРУЗИЛСЯ В РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ...

Поначалу имам-стоматолог исповедовал традиционный ислам, однако позднее увлекся радикальным салафизмом (ваххабизмом), последователи которого считают своим долгом бороться с вероотступниками всеми доступными средствами.

Севастополец погружался в радикальный ислам все сильнее и даже возглавил салафитский центр на полуострове и привлекал в свою веру всех сотрудников своей клиники.

- В ходе следствия фигурант дела полностью признал свою вину, дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским, - отметили в ФСБ.

...И ПОЛУЧИЛ ШТРАФ

В жизни Абу Яхъя Крымский - Арсен Джелялов, долгое время действительно жил на полуострове. Во времена украинского Крыма вел передачу "Ключ счастья" на телеканале ATR (владелец - бизнесмен Ленур Ислямов, рганизатор блэкаута и продуктовой блокады Крыма, объявлен в федеральный розыск по обвинению в диверсии). После Крымской весны Абу Яхъя Крымский перебрался в Киев и вербует новых сторонников оттуда.

Первая жена имама-экстремиста подала на развод, отказавшись перенимать религиозные взгляды мужа. Вторая жена супруга все-таки поддержала.

Балаклавский районный суд признал имама виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ). Так как подсудимый полностью раскаялся в своих поступках, его приговорили всего лишь к штрафу, правда - довольно солидному: 100 тысяч рублей.

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