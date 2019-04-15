В Севастополе сотрудники ФСБ задержали стоматолога-экстремиста

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ).

- Установлено, что уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.

По месту жительства подозреваемого сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели обыски. Силовики изъяли документы, запрещенную литературу, а также компьютерную технику и средства связи.

Севастопольца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/703318" frameborder="0"></iframe> В Севастополе задержали радикального исламиста.Оперативное видео ФСБ

Как стало известно "Комсомольской правде - Крым", в обычной жизни задержанный работал... стоматологом, руководил собственной клиникой.

Сначала просто исповедовал традиционный ислам, а затем ударился в радикальный салафизм (ваххабизм), сторонники которого считают, что каждый правоверный мусульманин должен активно бороться с вероотступниками.

Подозреваемый так увлекся этой идеологией, что даже стал координатором центра салафитов на полуострове. Всех сотрудников своей стоматологической клиники он заставлял придерживаться своих религиозных взглядов.

Первая жена идеями мужа не вдохновилась и подала на развод. Муж, правда, не сильно расстроился, ведь у него оставалась вторая жена, которая полностью разделяла взгляды супруга.

КСТАТИ

Задержанный продвигал идеи ваххабитского проповедника Абу Яхъя Крымского (в жизни - Арсен Джелялов). Проповедник этот учился в Кувейте, ОАЭ и Катаре. Долгое время действительно жил в Крыму, даже вел передачу "Ключ счастья" на телеканале ATR, принадлежащем бизнесмену Ленуру Ислямову (организатору блэкаута и продуктовой блокады Крыма, в России он в розыске по обвинению в диверсии).

Потом Арсен Джелялов перебрался в Киев и вместо ТВ теперь использует соцсети для вербовки новых последователей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недавно ФСБ провела в Крыму масштабную спецоперацию: обыски прошли одновременно по более чем двум десяткам адресов. По итогу задержали 23 человека, в отношении всех возбуждены уголовные дела. Их подозревают в причастности к "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - запрещенной в РФ экстремистской организации.

До вхождения полуострова в состав России "хизбы" действовали на полуострове свободно, поэтому сторонников этой секты здесь развелось немало, подобные спецоперации проходят в Крыму регулярно, но за последние годы это самый крупный "улов" силовиков.

МНЕНИЕ

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов:

- Все эти околорелигиозные идеологии в Крыму - зарубежного характера. Движение "Хизб ут-Тахрир" образовано выходцем из палестины, ваххабизм поддерживается из арабских стран, хабашизм основан выходцем из Эфиопии, который переселился в Ливан. Это все исходит из-за пределов Крыма, из-за пределов России. Мы можем констатировать, что это некая попытка влияния на мусульманскую умму Крыма.

Мы стремимся к тому, чтобы жить в Крыму в мире, добрососедстве, служить обществу, развиваться с обществом вместе. У этих импортных идей нет таких целей.

Религия - это то, что учит человека налаживать связь с Творцом путем поклонения, общаться со Всевышним. Есть традиционный проторенный путь, выверенный тысячелетней практикой. В России созданы все условия для отправления религиозных нужд, работают мечети, медресе. В паломничество - пожалуйста, можно ехать, пост можно соблюдать. Создана инфраструктура и законодательная база.

Зачем человеку вступать в эти движения, идти на конфронтацию с обществом, государством, нарушать закон? Есть определенная доля зомбирования со стороны зарубежных сил, используются методы влияния на подсознание.

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