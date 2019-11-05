2019-11-05T19:45:23+03:00
Политика

Украина временно закрыла пункт пропуска на границе с Крымом «из-за работ повышенной опасности»

С российской стороны никаких ограничений не вводили
Анастасия ЖУКОВА
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Украина проводит ремонтные работы на своих КППУкраина проводит ремонтные работы на своих КППФото: Анастасия ЖУКОВА
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Украина временно закроет пункт пропуска «Каланчак» (напротив российского МАПП «Армянск») на границе с Крымом.

Как сообщает Азово-Черноморское региональное управление госпогранслужбы Украины, пункт пропуска «Каланчак» остановит свою работу с 7 по 15 ноября. О приостановке деятельности попоросили на предприятии «Укрзализниця», которое проводит работы в рамках реконструкции КПП.

- Для проведения представителями предприятия «Укрзализниця» строительных работ повышенной опасности во время реконструкции контрольных пунктов на границе с Крымом, исключения случаем травмирования людей и неудобств при пересечении, руководство регионального филиала «Одесская железная дорога» обратилось к главе Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПП «Каланчак», - отмечается на странице украинских пограничников в Facebook.

Остальные контрольные пункты с украинской стороны («Чаплынка» и «Чонгар») продолжают работу в штатном режиме.

Крымские пункты пропуска тоже будут работать, как обычно, в том числе - МАПП «Армянск», расположенный напротив украинского «Каланчака».

Напомним, ранее Украина приостановила пропуск автомобилей через «Каланчак», граждане вынуждены были пересекать границу только пешком. С российской стороны никаких ограничений не вводилось и не вводится.

Из-за ремонта на украинских КПП поползли слухи о возможном возобновлении транспортного сообщения с Крымом, но в незалежной их быстро опровергли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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