Осужденного за разбой и попытку убийства крымчанина отпустили домой на день рождения

За решетку Александр Василяка попал в 2014 году. За разбой и попытку убийства молодого мужчину лишили свободы на 10 лет. Он провел пять лет за решеткой и вот, пожалуйста, получил краткосрочный отпуск: неделю провел среди родных в Красноперекопском районе.

Для тюремной системы Крыма – это целое событие: Александр стал первым заключенным, получившим увольнительную за время пребывания полуострова в составе России.

А вот для всей России - это обычная практика. В стране действует закон, который позволяет поощрять заключенных краткосрочными отпусками. В УФСИНе считают, что такие побывки станут для остальных заключенных отличной мотивацией для достойного поведения в тюрьме и исправления в лучшую сторону. Только в этом году около тысячи заключенных получили возможность побывать дома.

На волю отпускают только лучших. Александр Василяка за колючей проволокой вел себя примерно, работал в общежитии дневальным, строго соблюдал установленный распорядок. Вот тюремное начальство и выдало ему «премию».

Хотя мужчину на волю отпустили всего на несколько дней, его сразу поставили на учет в местное отделение полиции и службы исполнения наказаний. Именно эти структуры и присматривали за Александром, пока он отдыхал в кругу семьи, задувал свечи на торте в день своего 29-летия. Никаких электронных браслетов слежения на нем не было.

- Пить нельзя, курить нельзя – зато дома! – счастливчика не смущают те ограничения, которые ему пришлось соблюдать.

Перед отпуском он проштудировал памятку поведения, которую составили для таких случаев. На КПП Александру вручили пакет сопровождающих документов, а у ворот его встретили папа и мама.

Молодой мужчина с удовольствием сменил арестантскую робу с нашивкой на рукаве «Александр Олегович Василяка отряд №2» на привезенные из дома джинсы и свитер.

- Да, не привычно видеть машины, людей в гражданской одежде, - признался отпускник. – Тяжело, отвык за пять лет от воли. Но здесь намного лучше!

Сейчас Александр снова за решеткой.

Сотрудники ФСИН провели большую работу, прежде чем дать заключенному отпуск. Фото: кадр видео

- Отпуск прошел нормально, без происшествий, - рассказали КП-Крым в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю. – Перед тем, как предоставить Александру возможность побывать дома, была проведена серьезная работа, прошло множество согласований. В итоге отпуск перенесли с лета на осень. Причем время совершено случайно совпало с днем его рождения.