2019-10-30T20:25:49+03:00
Общество

Грибной сезон в Крыму 2019: Топ-5 самых урожайных мест

Куда отправиться за самыми вкусными дарами леса в грибной сезон в Крыму 2019 [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Опята и маслята. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав ПлужниковОпята и маслята. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников
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Грибной сезон в Крыму длиться с мая по ноябрь. Но осень традиционно является самым популярным временем года для «тихой охоты».

«Комсомолка» пообщалась с заядлыми грибниками и подготовила список самых лучших мест для сбора «лесных даров» и составила ТОП- самых популярных.

ГРИБЫ 6 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ

Полуостров – это настоящий рай для поклонников рыжиков и сыроежек. Их в Крыму можно собирать почти круглый год и грибной сезон в Крыму 2019 не исключение: в конце мая, если прошли дожди и настали теплые ночи, появляется сыроежки, лисички. И пошло-поехало. Летом и осенью в лесах и степях растут рыжики, маслята, опята, дождевики, белые, поддубовики, сыроежки, лисички, шампиньоны, горный гриб. Можно найти и оленьи рожки, которые на особом счету у знатоков.

Оленьи рога. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

Оленьи рога. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

- Оленьи рожки хороши на вкус, мало увариваются и отлично смотрятся банке при заготовке впрок - похожи на кораллы, - рассказал КП-Крым Владислав Плужников, заядлый грибник из Севастополя.

С наступлением календарной зимы «тихая охота» на Крымском полуострове не прекращается: когда основные «игроки» уходят со сцены, то остается рядовка. Мышата, так любовно прозвали этот невзрачный на вид гриб, но не лишенный гастрономического изыска. Найти его в лесу можно и в декабре, и в январе.

ЗА ОПЯТАМИ ЛУЧШЕ ИДТИ В БУДНИ

Грибной сезон в Крыму 2019: Семейка опят.Видео: Владислав Плужников! другой источник

- Этой осенью грибной сезон в Крыму 2019 не слишком урожайный, - рассказывает КП-Крым Владислав Плужников, заядлый грибник из Севастополя. - Грибов маловато, а вот желающих их собирать – много. В выходные дни все подчистую выкашивают! Поэтому в лес лучше отправляться в будни.

Нужно обязательно учесть, что для добычи «лесных трофеев» придется потратить бензин и время. В шаговой доступности лисички и рыжики вряд ли можно найти.

- Окрестности сел и городов загажены, повсюду мусор. И я заметил, что если в детстве можно было в ближайшем лесочке найти те же маслята, то теперь гриб уходит подальше от цивилизации, - отмечает Плужников,

КАК ГРИБНИКУ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Все поклонники отдыха на свежем воздухе, отправляясь на прогулку по лесам и горам, рискуют потерять ориентиры и заблудиться. Сначала вы искали грибы, а потом искать начинают вас.

А если дорогу домой нашли и уже готовы жарить, парить и солить свою добычу, будьте готовы к другой опасности – отравлению.

Как не отравиться?!

- Перед жаркой или засолкой собранные грибы я очищаю от мусора, заливаю холодной водой, довожу до кипения и варю 7-10 минут, - делится своими секретами грибник Плужников. - Затем откидываю их на дуршлаг, промываю, заливаю водой и снова на огонь. И, так три раза!

Мышата. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

Мышата. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

Исключение делается только для опят и мышат – их можно отваривать два раза.

- Не верьте никому, что сыроежку можно есть сырой или сразу же жарить на сковородке. Так можно было делать лет 20 назад, а сейчас экология меняется, меняют свои свойства и грибы. И никогда не собирайте грибы, которые не знаете. Да и делать покупки на рынке тоже не стоит - может эти опята возле дороги росли.

ГДЕ В КРЫМУ НАЙТИ ГРИБЫ

На полуострове довольно много мест, куда можно отправится за съедобными трофеями. Хороший урожай, если погода соответствующая, вырастает, начиная, от западных предгорий Севастополя, и вплоть до Старокрымских лесов, что в сторону Феодосии.

Самые урожайные грибные места: Байдарская долина, Кабаний перевал, горы вдоль Ялтинской трассы, включая Ай-Петринскую яйлу, Белогорские леса (например, Зеленогорское и Алексеевка).

Продуктивно можно побродить с лукошком и вблизи Симферополя: в окрестностях Кольчугино, Строгоновки и Мраморного.

ТОП-6 СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ КРЫМА

1. Рыжики можно найти под вечнозелеными елями и соснами.

2. Лисички растут в лиственных лесах.

3. Маслята – хвойный лес, поляны.

Оленьи рога. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

Оленьи рога. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

4. Оленьи рожки - влажные и темные места в лиственных или сосновых лесах.

Опята. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

Опята. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

5. Опята любят забираться вглубь лиственного леса.

Боровик. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

Боровик. Грибной сезон в Крыму 2019. Фото: Владислав Плужников

6. Белый гриб (боровик) встречается в смешанных лесах.

ГРИБНОЙ СЕЗОН В КРЫМУ 2019: КОГДА И КАКИЕ ГРИБЫ РАСТУТ

Летние грибы - сыроежка, лисичка, подгруздок, волнушка, поддубник. Рыжики и оленьи рожки появляются на исходе лета.

Осенние грибы - груздь осенний, опенок и маслята. Мышата (рядовка) набирает силу в конце ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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