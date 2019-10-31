В Крыму ответили на призыв НАТО вернуть полуостров Украине

Заявления Североатлантического альянса о нарушении Россией норм международного права - это не более чем дежурный акт, считает политолог Денис Батурин.

Ранее в НАТО заявили о невозможности ведения обычной работы с Россией, пока Москва не начнет соблюдать нормы международного права. Также в альянсе осуждают «незаконную аннексию Россией Крыма».

- Крым - это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине, - заявили в НАТО.

По мнению экспертов, опрошенных КП-Крым, поводом для такого заявления стало заседание совместной комиссии с участием украинского президента Зеленского и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

- Ели встречается какая-либо международная организация с украинской стороной, конечно, будут говорить о том, что Крым - это Украина. Это некий дежурный информационный акт. Также не будем забывать о мейнстриме в международной политике. Все сказанное в отношении Крыма, России, говорится и закручивается для продолжения антироссийского тренда, - отмечает политолог.

Второй повод для подобных заявлений, по мнению Батурина, это историческое уязвление НАТО, ведь в 2013-2014 годах у альянса не получилось разместить свои военные базы в Крыму и Севастополе.

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