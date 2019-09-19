«В НАТО удивились бы»: В Крыму оценили просьбу украинцев сдать полуостров в аренду Североатлантическому альянсу

На сайте интернет-представительства президента Украины появилась петиция с текстом:

- Предложить генштабу НАТО аренду полуострова сроком на один год. На правах страны, которая является единственной и официальной хозяйкой полуострова.

Обоснование для петиции - «Россия не хочет и не будет возвращать данные территории Украине. В случае сдачи в долгосрочную аренду этих территорий США, население Крыма самостоятельно и без всякого насилия сменит гражданство России на гражданство США».

Правда, поддержали инициативу только 13 человек из необходимых 25 тысяч.

Петиция была подана 23 августа

Крымский политолог Владислав Ганжара отметил, что за последние пять лет на Украине рождалось очень много разных инициатив - одна одиознее другой.

- Что бы они там ни придумали, какие бы петиции ни поднимались, никогда это не воплотится в жизнь, потому что Крым - это часть РФ, - выразил свое мнение Ганжара.

По его словам, появление такой петиции говорит о том, что «на Украине нет политической субъектности, понимания принципов целостности».

- Государство и так уже сдали во внешнее управление в течение пяти лет. А теперь они предлагают отдать Крым НАТО, несмотря на то, что, по их мнению, полуостров является частью Украины. Я думаю, что даже в Североатлантическом альянсе удивились бы такой инициативе. Воссоединение Крыма с Россией разрушило те планы, которые были в том числе, и НАТО: ведь они хотели разместить военную базу в Крыму. А сейчас полуостров стал непотопляемым авианосцем России, - добавил Ганжара.

За последний месяц на Украине звучало много инициатив по «возвращению» Крыма. Многие из них были из уст президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, незалежна будет бороться за Крым «не только словами», и на этот счет у него есть несколько идей. Позже экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж придумал свой план. По его словам, крымчане сами захотят стать частью незалежной после того, как государство станет мощной державой.

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