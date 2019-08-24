2019-08-24T20:01:14+03:00
Политика

"Крым был "похищенным ребенком" России, а не Украины": На полуострове оценили слова Зеленского

Президент незалежной сравнил РФ с соседом, который украл "ребенка" и выдал ему новое свидетельство о рождении
Надежда ДАЦЮК
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Крым стал российским регионом пять лет назадКрым стал российским регионом пять лет назадФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Полуостров никогда не был украинским, и стал частью этого государства в силу исторической ошибки. Такое мнение высказал "Комсомольской правде - Крым" депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил Крым с "похищенным ребенком".

- Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: "Но мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваш ребенок? Он испокон веков был нашим, - провел аналогию глава украинского государства.

- В большинстве стран мира все отчетливо понимают, что сегодня Крым - это часть РФ. Что касается похищенного ребенка, то им был Крым на протяжении 23 лет нахождения в составе Украины, - выразил свое мнение Владислав Ганжара. - Полуостров никогда не был украинским, и в силу исторической ошибки он стал частью этого государства. Безусловно, крымчане чувствовали себя чужими два десятилетия. И лишь пять лет назад, когда Крым стал частью РФ, мы вернулись к своей настоящей матери.

По мнению депутата, Зеленский продолжает политику своего предшественника - Петра Порошенко, который уже привел государство в тупик.

- Я бы ему не рекомендовал наступать на грабли предшественника. Ключ в успешном будущем украинского государства заключается не в обсуждении того, как Украина потеряла Крым, а в решении тех социально-экономических вопросов, которых ждут сегодня миллионы украинцев. В день независимости этой страны руководству нынешнему и политикам стоит задуматься, как выходить из кризиса, который там сложился и предлагать образ будущего, а не заниматься спекуляциями, - отметил Владислав Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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