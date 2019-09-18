«Американцы не помогут вернуть Крым»: На полуострове оценили новую стратегию Киева

Богатые американцы и европейцы не помогут вернуть Крым Украине. Такое мнение «Комсомольской правде - Крым» высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж придумал свой план по «возвращению» полуострова.

Он отметил, что крымчане сами захотят стать частью незалежной после того, как государство станет мощной державой. Правда, это возможно только благодаря поддержке западных стран.

Экс-чиновник даже предложил сделать в Крыму зону свободной торговли, «эффективное функционирование» которой обеспечат европейцы, американцы и украинцы.

- Может быть, Украина и станет мощной державой, но лет через сто. Но пока перспективы или таких тенденций не видно. Может, это и будет, но не при нашей жизни и не при жизни наших детей, - выразил мнение Фикс.

По его словам, правящая элита Украины должна сконцентрировать свои силы на наведении порядка в государстве, уничтожении нацизма, создании условий мира и достойной жизни людей.

- Вместо этого они занимаются бредовыми идеями, которые не интересны даже Европе. Люди должны переболеть. А Крым вернулся в Россию на основании референдума, и это навсегда, - отметил вице-спикер крымского парламента.

По его словам, американцы и европейцы не будут вкладывать деньги в «бредовые идеи Украины» по возвращению Крыма.

- И богатые американцы, и богатые европейцы уже вкладывали в Украину сумасшедшие деньги на развитие, содержание, оборону и безопасность. И на выходе получилось, что все эти деньги разворовывались, и сейчас идут уголовные преследования в отношении первых лиц Украины и их окружения. Думаю, что скоро мы увидим конкретные результаты этой работы.

Ранее в Крыму оценили очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что намерен «возвращать полуостров» не только словами.

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