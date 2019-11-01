2019-11-01T13:04:39+03:00
Общество

«Меня аж на слезу прошибает»: Дальнобойщик из Питера живет на обочине крымской трассы

Мужчина попал в аварию и теперь ждет тягач, который заберет его домой [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Александр попал в аварию два дня тому назад. Фото: кадр видеоАлександр попал в аварию два дня тому назад. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

Александра, дальнобойщика из Ленинградской области, жители крымского поселка Зуя завалили гостинцами: яблоки, виноград, соки, домашние пирожки и котлеты. Щедрость и доброта, как нельзя кстати. Два дня назад водитель попал в аварию около этого пгт.

- Ехал по трасе Таврида и зацепился колесами за мокрую глину, машину выбросило на встречную полосу, - рассказывает КП-Крым Александр. - Мне пришлось уйти на обочину, чтобы никого не протаранить.

Грузовику требуется серьезный ремонт. Фото: личный архив героя

Грузовику требуется серьезный ремонт. Фото: личный архив героя

Грузовик устоял на колесах, не перевернулся, но его так повело и перекорежило, что теперь машине требуется ремонт и самостоятельно продолжать путь Александр не может.

- Через неделю должен тягач прийти, погрузит мое Volvo и отвезти домой в Колпино (район Санкт-Петербурга), меня там уже жена заждалась, да и по внуку Максиму здорово соскучился, - делиться мужчина.

За рулем он уже 36 лет, опыта не занимать. Вот и на полуострове не первый раз, как только Крым стал российским проторил сюда дорожку.

- В этот раз меня в Санкт-Петербурге загрузили мраморной плиткой для набережной в Севастополе. Через диспетчера нашел себе попутный груз и на обратную дорогу. На Фиоленте меня загрузили под завязку чаем и кофе. Везти груз должен был до Славянска-на-Кубани. Все ящики с товаром, которые лишь слегка помялись, хозяева сразу же забрали. Мне же, в лучшем случае, еще неделю здесь жить. Volvo я арендую у своего друга, который и должен прислать тягач.

Александр пока не знает точной даты, когда за ним приедут.

Дальнобойщик ждет, когда за ним приедут. Фото: кадр видео

Дальнобойщик ждет, когда за ним приедут. Фото: кадр видео

- Попаду домой, заберут, по-другому и быть не может, - не теряет оптимизма мужчина. – А нет, так буду здесь Новый года встречать, я уже себе и елку присмотрел – здесь их много, есть из чего выбирать.

Питерцу не привыкать жить в на колесах, тем более, что за время жизни на обочине у него появилась масса друзей и знакомых.

- До ближайшего жилого дома метров 800, не больше, - говорит Александр. – Как только случилась авария, сразу патруль ДПС ко мне подъехал, а потом и жители поселка потянулись. Спрашивают, интересуются как я себя чувствую, какая помощь нужна, приносят фрукты и продукты. Вроде взрослый мужчина, повидал жизнь, но меня аж на слезу прошибает! Такого внимания и заботы, как в Крыму, я ни где и ни от кого не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Новости 24
В поселке под Евпаторией построят новую дорогу
Два грузовика и легковушка столкнулись под Белогорском
В Керчи прокуратура проверила аттракционы
Росгвардейцы возле Крымского моста ловили «террористов»
Погода не враг: строительные работы на улице Невского продолжаются
В ботаническом саду КФУ началось массовое цветение хризантем
Крымского чиновника, погибшего под Москвой, похоронят в Воронежской области
В Симферополе большегруз ушел под землю
Из-за снега крымские дорожные службы начнут работать круглосуточно
Стартовал крымский эногастрономический фестиваль #Ноябрьфест
Фильм студентов КФУ победил на международном кинофестивале
Гражданин Украины хотел въехать в Крым под чужой фамилией
Старт отопительного сезона в Крыму прошел без аварий
Холодно, без серьезных осадков: погода в Крыму на 1 ноября