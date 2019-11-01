«Меня аж на слезу прошибает»: Дальнобойщик из Питера живет на обочине крымской трассы

Александра, дальнобойщика из Ленинградской области, жители крымского поселка Зуя завалили гостинцами: яблоки, виноград, соки, домашние пирожки и котлеты. Щедрость и доброта, как нельзя кстати. Два дня назад водитель попал в аварию около этого пгт.

- Ехал по трасе Таврида и зацепился колесами за мокрую глину, машину выбросило на встречную полосу, - рассказывает КП-Крым Александр. - Мне пришлось уйти на обочину, чтобы никого не протаранить.

Грузовику требуется серьезный ремонт. Фото: личный архив героя

Грузовик устоял на колесах, не перевернулся, но его так повело и перекорежило, что теперь машине требуется ремонт и самостоятельно продолжать путь Александр не может.

- Через неделю должен тягач прийти, погрузит мое Volvo и отвезти домой в Колпино (район Санкт-Петербурга), меня там уже жена заждалась, да и по внуку Максиму здорово соскучился, - делиться мужчина.

За рулем он уже 36 лет, опыта не занимать. Вот и на полуострове не первый раз, как только Крым стал российским проторил сюда дорожку.

- В этот раз меня в Санкт-Петербурге загрузили мраморной плиткой для набережной в Севастополе. Через диспетчера нашел себе попутный груз и на обратную дорогу. На Фиоленте меня загрузили под завязку чаем и кофе. Везти груз должен был до Славянска-на-Кубани. Все ящики с товаром, которые лишь слегка помялись, хозяева сразу же забрали. Мне же, в лучшем случае, еще неделю здесь жить. Volvo я арендую у своего друга, который и должен прислать тягач.

Александр пока не знает точной даты, когда за ним приедут.

Дальнобойщик ждет, когда за ним приедут. Фото: кадр видео

- Попаду домой, заберут, по-другому и быть не может, - не теряет оптимизма мужчина. – А нет, так буду здесь Новый года встречать, я уже себе и елку присмотрел – здесь их много, есть из чего выбирать.

Питерцу не привыкать жить в на колесах, тем более, что за время жизни на обочине у него появилась масса друзей и знакомых.

- До ближайшего жилого дома метров 800, не больше, - говорит Александр. – Как только случилась авария, сразу патруль ДПС ко мне подъехал, а потом и жители поселка потянулись. Спрашивают, интересуются как я себя чувствую, какая помощь нужна, приносят фрукты и продукты. Вроде взрослый мужчина, повидал жизнь, но меня аж на слезу прошибает! Такого внимания и заботы, как в Крыму, я ни где и ни от кого не видел.