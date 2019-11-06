Фотоконкурс для мам: Номинация «Мать и дитя»
Голосование продлится до 28 ноября
.Фото: Олег КОЛЕСОВ
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Ежегодно в России каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. «Комсомольская правда - Крым» традиционно проводит фотоконкурс, приуроченный к этому замечательному празднику.
Номинация «МАТЬ И ДИТЯ»
Загружайте фото матери и ребенка.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, добавляйте снимок со своим малышом через форму ниже.
Обязательно заполняйте все поля! Без контактных данных мы не сможем оперативно связаться с победителями!
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ИСТОЧНИК KP.RU