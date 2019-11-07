«Похудел на 10 кило ради роли»: Гоша Куценко приехал в Крым на киносъемки

В окрестностях Судака начались съемки нового фильма, в которых принимает участие знаменитый актер Гоша Куценко. Он исполняет роль Сергея – командира подразделения спецназовцев в Сирии.

О ЧЕМ КИНО

Новая кинолента называется «Любимая» (второе рабочее название - «Седьмая героическая»). В фильме рассказывается о том, как на российскую военную базу в Сирии перед Новым годом приехали журналисты и артисты симфонического оркестра. Но отель, где они остановились, захватили террористы. Бандиты начинают охоту за влюбленной парочкой - дирижером оркестра и журналисткой, которые сумели от них спрятаться. Российские спецназовцы вступают в игру и делают все, чтобы спасти жизнь соотечественникам.

НОВЫЙ ГОД В СИРИИ

В окрестностях Судака появились бронемашины "Рыси".Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Первой сценой, которую отсняли на Крымском полуострове, стал сюжет, как военные, узнав о захвате отеля, загрузились в бронемашины «Рысь» и поехали по горам-долам освобождать соотечественников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/742320" frameborder="0"></iframe> В Крыму снимают кино с Гошей Куценко: рабочие кадры фильма.На российской военной базе в Сирии встречают Новый год.Галина КОВАЛЕНКО

Затем актеры собрались на гулянку.

- Здравствуйте детишки в бронежилетах и штанишках. Я - Дед Мороз не настоящий из сирийской глухой чащи, - входит в армейскую палатку Гоша Куценко в красном халате и белой бородой.

В нехитром жилище возле стола с искусственной елочкой собрались крепкие ребята в камуфляже. Они тут же начали громко выражать восторг, увидев Деда Мороза, который начал осыпать их шуточными подарками.

- Вот вам от всех бед стратегический букет! – и мужчины аплодисментами встречают композицию из вяленой рыбы – излюбленное дополнение к пенистому напитку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/742323" frameborder="0"></iframe> В Крыму снимают кино с Гошей Куценко: актер стал на время Дед Морозом.Артист входит в образ персонажаГалина КОВАЛЕНКО

Презент немудреный, но и новогоднее застолье на военной базе российских войск в Сирии не блещет изысками: стол сервирован алюминиевыми кружками и консервами.

РАЗБИЛИ ТАРЕЛКУ

После того, как закончилась «поездка» к отелю и было сделано несколько дублей встречи Нового года, киногруппа собралась на традиционное битье тарелки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/742222" frameborder="0"></iframe> В Крыму снимают кино с участием Гоши Куценко: разбили счастливую тарелку.Вблизи Судака идет работа над лентой с рабочим названием «Любимая» («Седьмая героическая») В кадре Олег Погодин, режиссер.Галина КОВАЛЕНКО

- С первым съемочным днем! Счастья нам и удачи на весь съемочный период, - и Олег Погодин, режиссер ленты, торжественно разбил о штатив кинокамеры тарелку, на которой оставили автографы «киношники».

Тарелку разбили на счастье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Ур-а-а-а! – разнеслось по округе и тут же смокло. Участники действа бросились собирать осколки, ведь по традиции не должно остаться ни одного бесхозного кусочка.

РАДИ РОЛИ ПОХУДЕЛ НА 10 КИЛО

Пока не ясен жанр фильма: боевик или мелодрама. Тут есть и экшен, и много сцен о женской нежности и мужественности сильного пола.

Гоша Куценко в отличной физической форме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вот и актеры-спецназовцы внешне выглядят, как настоящие военные. На деле оружие у них не боевое, а спортивное. Да и прочую экипировку им предоставили в облегченном варианте: она весит не 20 килограмм, а в два раза меньше.

На актерах облегченная амуниция.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но задача остается прежней: сыграть роль, так чтобы зрители поверили и прониклись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/742316" frameborder="0"></iframe> В Крыму снимают кино с Гошей Куценко: Всю жизнь отдаю дань армии.Галина КОВАЛЕНКО

- Главное не обманывать свою интуицию, тогда все получится. Я похудел на 10 килограмм и готов к зимним съемкам - играть героев, - делится с КП-Крым Куценко секретами актерской работы. - Часто играю военных и с возрастом научился «делать» их разноплановыми. Так уж получилось, что отслужил еще при СССР срочную и до сих пор армия не отпускает. На сборы не езжу, вот и отдаю долг Родине ролями в кино.

КСТАТИ

Киногруппа проработает на Крымском полуострове весь ноябрь. Первая неделя посвящена полевым съемкам в «лагере военных в Сирии», а затем действо переместиться в захваченный «террористами» отель – под него уже арендовали одну из гостиниц в Судаке.