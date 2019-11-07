2019-11-07T14:54:56+03:00
Общество

Родившуюся в Крыму саксофонистку не пускают на гастроли в Японию

Хотя Вероника Кожухарова уже 23 года живет в Москве, ей предлагают ехать за визой в Киев
Галина КОВАЛЕНКО
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Вероника Кожухарова. Фото: Вероника Кожухарова/FBВероника Кожухарова. Фото: Вероника Кожухарова/FB
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Российская саксофонистка Вероника Кожухарова столкнулась с трудностями при получении визы для въезда в Японию. Вся вина талантливой девушки в том, что она родилась на Крымском полуострове.

Об инциденте рассказал ее коллега, арфист Александр Болдачев, с которым у Вероники Кожухаровой должен пройти концерт в японском городе Киото.

- Каждый год, минимум два раза я навещаю Японию, - написал Болдачев в Facebook. - И решил я побаловать японцев гениальной саксофонисткой. Вероника Кожухарова - мой давний товарищ по сцене, любит Японию и мечтает приехать в Страну восходящего солнца.

Афиша концерта уже готова. Фото: Александр Болдачев/FB

Афиша концерта уже готова. Фото: Александр Болдачев/FB

Музыканты купили билеты, собрали чемоданы, как вдруг возникли сложности с получением визы для Вероники.

Арфист приводит следующий диалог, который возник в стенах дипмиссии Японии:

- Кожухарова-сан, вы родились в Крыму, мы не можем вас пустить в Японию.

- Но я с 1996 нахожусь в Москве, училась в Гнесинке, вот дипломы.

- Это не важно, аннексированные территории… Мы направим документы в японский МИД для выяснения, но маловероятно, что мы сможем пустить вас в Японию.

В итоге Веронике предложили ехать за визой в Киев. Доводы, что она родилась в 1981 году в СССР, живет в Москве и представляет Россию по всему миру, как русский музыкант, не возымели никакого действия.

- Мы не можем давать визу украинцам, которым насильно поменяли паспорт на русский, - приводит слова представителей Японии Александр Болдачев.

Сама же саксофонистка не теряет надежды урегулировать неувязку мирным путем.

- Пока я никаких комментариев не даю, так как жду официального ответа из Японского посольства, - сообщила КП-Крым Вероника Кожухарова.

Времени на утряску недоразумения осталось не так уж и много - концерт в Стране восходящего солнца запланирован на 17 ноября.

Напоминаем, что Крым воссоединился с Россией весной 2014 года, после народного референдума. Большая часть жителей региона высказалась за вхождение в состав Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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