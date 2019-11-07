2019-11-07T14:52:58+03:00
Общество

Футбольный матч между Севастополем и Симферополем может закончиться уголовным делом

Форвард ФК «Севастополь» принял лицо игрока «Таврии» за футбольный мяч
Никита ПОЛЬКО
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Футболисты начали "играть" не по правилам.Футболисты начали "играть" не по правилам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшее воскресенье в городе у моря состоялся футбольный матч между симферопольским ТСК «Таврия» и ФК «Севастополь». Принимающая сторона одержала победу со счетом 3:2. Вот только спортивный поединок ознаменовался не только игрой в мяч, но и дракой.

Игроки ФК «Севастополь» Прокопенко (слева) и ТСК «Таврия» Шабаев (справа). Фото: fcsevastopol.ru, fctsk.ru

Игроки ФК «Севастополь» Прокопенко (слева) и ТСК «Таврия» Шабаев (справа). Фото: fcsevastopol.ru, fctsk.ru

В первом тайме игрок севастопольской команды, 31-лентний Евгений Прокопенко, сцепился с игроком «Таврии» Ильдаром Шабаевым. За это ялтинский арбитр Богдан Головко удалил Прокопенко с поля, но разборки на этом не закончились.

Уже в перерыве между таймами игрок под номером «13», Евгений Прокопенко, снова сошелся в рукопашной с защитником «Таврии» Ильдаром Шабаевым, играющим под номером «22».

Как стало известно КП-Крым, под трибунами стадиона севастопольский форвард ударил игрока «Таврии» головой в лицо. От удара Шабаев потерял равновесие, стал падать и ударился затылком об арматуру.

В итоге, выступающий за столичный клуб 34-летний уроженец Самары попал в первую горбольницу Севастополя с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Игрока со стадиона увозила карета «скорой».

Теперь неспортивным поведением футболиста из Севастополя занимается полиция Нахимовского района города. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, по данным анонимного источника «Комсомолки», знакомого с ситуацией, в больницу к защитнику симферопольского клуба приехали представители ФК «Севастополь». Они якобы убедили врача написать в карте поступившего пациента, что тот получил легкие травмы.

Сегодня Ильдар Шабаев проходит лечение в одной из больниц Симферополя.

А вот поведением Евгения Прокопенко уже сегодня займется контрольно-дисциплинарный комитет Крымского футбольного союза. По информации «Комсомолки», на повестку дня будет вынесен вопрос о дисквалификации игрока ФК «Севастополь» как минимум до конца сезона.

Информацию о сегодняшнем заседании дисциплинарного комитета «Комсомолке» подтвердили и в пресс-службе Крымского футбольного союза.

- Заседание состоится, но какие вопросы на нем будут обсуждать нам не известно, - заявили в КФС.

Стычки между спортсменами – не редкость в футболе, где игроки часто дают волю своим эмоциям. Но избиение соперника – перебор.

Столь высокий накал страстей, как говорят опрошенные КП-Крым спортивные эксперты, может быть связан со страхом севастопольских футболистов потерять звание чемпионов Крымского футбольного союза сезона-2018/19, которое они завоевали еще 1 июня. Тогда, напомним, «серебро» досталось именно ТСК «Таврия» и этот клуб по-прежнему является главным претендентом на кубок.

К слову, во время всего матча игроки обеих команд постоянно провоцировали друг друга и не стеснялись в выражениях. За время игры арбитр был вынужден вручить футболистам 11 желтых карточек.

СПРАВКА КП:

Крымский футбольный союз был основан в июле 2015 года. Его деятельность осуществляется с учетом решения Исполкома УЕФА от 4 декабря 2014 года «О признании за Республикой Крым и городом Севастополем статуса особой футбольной территории».

Премьер-лига Крымского футбольного союза - это профессиональный футбольный турнир, который был основан после присоединения Крыма к России. Проводится под эгидой (КФС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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