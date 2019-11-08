Полиция начала проверку из-за драки между футболистами Севастополя и Симферополя
Севастопольские полицейские заинтересовались инцидентом между спортсменами футбольных клубов «Севастополь» и «Таврия».
- Проводится проверка по этому факту, - сообщили КП-Крым в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю. – После подведения итогов будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напоминаем, что севастопольский форвард ударил игрока «Таврии» головой в лицо.
В итоге 34-летний спортсмен, выступающий за крымский клуб, оказался на больничной койке с предварительным диагнозом - черепно-мозговая травма и сотрясением мозга. Избитого игрока со стадиона увезли на «Скорой помощи».
И вот конфликтом теперь занялась полиция Нахимовского района города.
ИСТОЧНИК KP.RU