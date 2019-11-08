2019-11-08T10:00:22+03:00
Общество

Полиция начала проверку из-за драки между футболистами Севастополя и Симферополя

Один из спортсменов получит травмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция проводит проверку. Фото: архив "КП"Полиция проводит проверку. Фото: архив "КП"
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Севастопольские полицейские заинтересовались инцидентом между спортсменами футбольных клубов «Севастополь» и «Таврия».

- Проводится проверка по этому факту, - сообщили КП-Крым в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю. – После подведения итогов будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напоминаем, что севастопольский форвард ударил игрока «Таврии» головой в лицо.

В итоге 34-летний спортсмен, выступающий за крымский клуб, оказался на больничной койке с предварительным диагнозом - черепно-мозговая травма и сотрясением мозга. Избитого игрока со стадиона увезли на «Скорой помощи».

И вот конфликтом теперь занялась полиция Нахимовского района города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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