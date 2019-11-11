2019-11-11T13:58:17+03:00
Происшествия

Созданная для Крыма система обработки багажа нашла в чемодане туриста источник радиации

В аэропорт Симферополя пришлось вызывать сотрудников МЧС
Анна КИРИЕНКО
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Новый терминал заработал в апреле 2018 года. Фото: Пресс-служба аэропортаНовый терминал заработал в апреле 2018 года. Фото: Пресс-служба аэропорта
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В Международном аэропорту «Симферополь» система обработки багажа сработала на источник гамма-излучения. Радиационный датчик среагировал на чемодан одного из пассажиров. Как стало известно КП-Крым из компетентных источников, инцидент произошел в минувшее воскресенье. - Вызвали специалистов МЧС, они провели обследование подозрительного багажа и нашли источник радиационного излучения – химическое вещество барий 133, – сообщил источник. – Показатели не превышали предельно допустимой нормы. В аэропорту также подтвердили срабатывание датчика радиации багажной системы. – Система сработала корректно, – рассказал КП-Крым директор по взаимодействию с органами власти и связями с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. – Сотрудники МЧС провели обследование. В багаже одного из пассажиров был обнаружен прибор, который содержал незначительное количество радиоактивного вещества, пассажир предъявил прибор и к нему сопровождающие документы, после чего продолжил свой полет. Как подчеркнули в пресс-службе, современная система обработки багажа не в первый раз реагирует на радиологический контроль после установки весной 2018 года. Как правило все подобные случаи связаны с перевозкой сложных приборов, которые перевозятся в Крым специалистами, прибывающими на многочисленные строительные проекты.

В новом терминале аэропорта "Симферополь", запущенном в строй в 2018 году, установили первую и на тот момент единственную систему обработки багажа отечественного производства. Она включает 52 стойки регистрации, 5 каруселей для выдачи багажа, оборудование для комплектации и обработки. Пропускная способность - 4800 единиц в час.

Система доказала свою эффективность в Крыму и теперь применяется в других аэровокзалах РоссииАнапы, Надыма и Минеральных вод. Планируется, что отечественная система в ближайшее время появится в аэропортах Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряде других городов.

КСТАТИ Созданная одной из первых в СССР, служба авиационной безопасности аэропорта Симферополя 1 ноября отпраздновала свое 30-летие. Сейчас на ее вооружении самое современное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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