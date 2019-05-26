Пенсионерка устроила драку в самолете "Москва - Симферополь" и заработала уголовную статью

- Я подписываю, вы мне отдаете паспорт мой... - из-за алкоголя у пенсионерки, сидящей в линейном отделе полиции аэропорта "Симферополь", заплетается язык.

- Дальше с вами будет дежурный общаться, - вздыхает молодой офицер, заполняя протокол.

В бумагах говорится, что эта нетрезвая дама постбальзаковского возраста устроила драку на борту самолета "Москва - Симферополь".

- Но я могу потом уехать домой? - вопрошает дама.

- Дежурный отвечает за вас, дежурный! Я занимаюсь только этим протоколом, - в тысяча первый раз чеканит полицейский.

- Ну, пусть вам дежурный даст команду меня отпустить! Я все уже подписываю... - не унимается дебоширка, уроженка Владимирской области.

Женщина летела из московского аэропорта "Шереметьево" в Крым. Вела себя агрессивно весь полет, а во время посадки и вовсе разошлась.

- При посадке воздушного судна женщина отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу. Но ее остановили с предложением вернуться на место, пристегнуться и дождаться разрешения на выход. В ответ она устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/709498" frameborder="0"></iframe> Авиадебоширка на борту самолета "Москва-Симферополь".Полицейские привлекли к административной ответственности женщину, которая подралась с бортпроводником. Видео: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.! другой источник

Дама вела себя совершенно неподобающе: дергала бортпроводника за волосы, а потом и вовсе ударила по лицу.

Самолет сел, и женщину доставили в отдел. Освидетельствование доказало - пьяна.

- Я якобы дебош какой-то устроила, - разводит руками пенсионерка, когда алкоголь начал "выветриваться". - Чуть ли не кому-то по лицу дала! Я понять не могу, как я вообще могла такое сделать...

Напилась женщина, будучи на борту.

- Я говорю, что это у вас такое маленькое, в бутылочке? Это водка, 100 грамм. Я так это, глоточками, маленькими... ну последний глоток я сделала, и мы вроде должны были приземляться... А потом я вообще ничего не помню! - уверяет авиадебоширка. - Ну, я же не по своей воле! Я под действием препарата!

- Но это все равно не дает вам права так делать, - вздыхают полицейские.

Результаты медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Хоть дралась пенсионерка и "под действием препарата", а отвечать по закону придется. Полицейские уже привлекли ее по административной статье, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

- Пассажирка рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" грубо нарушила общественный порядок, публично выразила явное неуважение к обществу, умышленно нарушив общепризнанные нормы и правила поведения, продемонстрировав пренебрежительное отношение к находящимся на борту воздушного судна лицам, тем самым, создала реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров, - сообщили в СКР.

Женщине грозит штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, до пяти лет принудительных работ или даже лишение свободы.