Появилось видео с участием авиадебоширки, которая прилетела из Москвы в Симферополь
К административной ответственности привлекли пенсионерку, которая устроила дебош на борту самолета «Москва-Симферополь».
Ей грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.
Как сообщалось ранее, нетрезвая уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно при этом на замечания экипажа не реагировала.
Авиадебоширка на борту самолета "Москва-Симферополь".Полицейские привлекли к административной ответственности женщину, которая подралась с бортпроводником. Видео: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.! другой источник
После того, как самолет совершил посадку, ее остановили сотрудники авиакомпании и предложили вернуться на место.
- В ответ женщина устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником и одной из пассажирок, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
После задержания женщину отправили на освидетельствование.
Результаты медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
Кстати, Главное Следственное управление Следкома РФ по Крыму также начало проверочные мероприятия по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU