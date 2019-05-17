2019-05-17T18:30:38+03:00
Общество

Появилось видео с участием авиадебоширки, которая прилетела из Москвы в Симферополь

Пенсионерка ругалась матом и ударила по лицу бортпроводника [видео]
Александра КОРШУНОВА
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После задержания женщину отправили на освидетельствование. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеПосле задержания женщину отправили на освидетельствование. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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К административной ответственности привлекли пенсионерку, которая устроила дебош на борту самолета «Москва-Симферополь».

Ей грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Как сообщалось ранее, нетрезвая уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно при этом на замечания экипажа не реагировала.

Авиадебоширка на борту самолета "Москва-Симферополь".Полицейские привлекли к административной ответственности женщину, которая подралась с бортпроводником. Видео: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.! другой источник

После того, как самолет совершил посадку, ее остановили сотрудники авиакомпании и предложили вернуться на место.

- В ответ женщина устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником и одной из пассажирок, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

После задержания женщину отправили на освидетельствование.

Результаты медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Результаты медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Кстати, Главное Следственное управление Следкома РФ по Крыму также начало проверочные мероприятия по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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