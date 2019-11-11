Эксперт оценил слова Кравчука о силовом варианте возвращения Крыма

Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука относительно Крыма говорит о том, что тенденция на улучшение российско-украинских отношений сохраняется. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Киев не готов к силовому варианту возвращения Крыма под свой контроль.

- Силы не равны, совершенно не равны. И я не думаю, что кто-то бы согласился стратегически, дипломатически и политически, отбросив все, перейти к силовому варианту решения крымского вопроса, это сегодня было бы просто безумием, - сказал экс-президент в комментарии РИА Новости Крым.

Таким образом Кравчук отреагировал на заявление народного депутата Украины, лидера фракции «Голос» Сергея Рахманина, который не исключил силового варианта возвращения полуострова под контроль Киева. Тем не менее, нардеп сказал, что это невозможно на данный момент.

По мнению политолога Джараллы, Леонид Кравчук тонко чувствует, «куда дуют политические ветра».

- Кравчук показывает, что тенденция на улучшение отношений с Россией на Украине пока сохраняется и продолжаются неуклюжие попытки ее реализовать. Старый пропагандист, бывший одним из руководителей компартии УССР, знает, что слова в политике нужны для обмана и потому укоряет молодых политиков нынешней Украины за излишнюю откровенность, - отмечает Владимир Джаралла.

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