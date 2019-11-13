В Никитском ботсаду выбрали Принцессу Бала хризантем 2019: Самые яркие моменты праздника

Огромные пестрые клумбы на Южном берегу Крыма сведут с ума любого, будь это мужчина или женщина, ребенок или пенсионер. В Никитском ботаническом саду в самом разгаре традиционный Бал хризантем.

Принцессу на Бале сопровождала юная фрейлина. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

На днях свершилось знаменательное событие – стало известно имя самой красивой мелкоцветковой хризантемы.

Принцесса Бала 2019 - сорт «Золотой паучок». Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

- Принцесса Бала 2019 - сорт «Золотой паучок», - сообщили в пресс-службе Никитского ботсада.

В седьмой раз на Южном берегу выбирают Принцессу. В конкурсе имеют право принимать участие исключительно мелкоцветковые сорта.

Ученые Никитского сада таким образом устранили несправедливость, которая появилась в 2007 году, когда начали выбирать Королеву среди крупноцветковых и среднецветковых сортов.

Таинственная «Незнакомка». Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

Нужно отметит, что нежные осенние цветы вступили в довольно жесткое соперничество за престижный титул. В борьбе за корону на финишную прямую вышло аж восемь сортов.

На диадему претендовало пять сортов хризантем. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

А после интернет-голосования осталась великолепная пятерка: сорта «Золотой паучок», «Пчелиный рой», «Славяночка», «Мона Лиза» и «Незнакомка».

Знакомьтесь - «Мона Лиза». Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

Фанфары в честь селекционеров-создателей Принцессы Бала-2019 прозвучали и смолкли, но лишь на время.

Невероятный, фантастический праздник цветов в самом разгаре. Главная интрига еще впереди: 17 ноября, в 13.00, в Никитском ботанического саду выберут Королеву Бала хризантем.