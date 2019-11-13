Глава Крыма: «Дарю ящик шампанского за фото танков и автоматчиков на наших улицах!»

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал иностранным журналистам ящик лучшего крымского шампанского за фото военной техники или вооруженных людей на улицах городов республики.

Сотни иностранных журналистов освещали события «Крымской весны» 2014 года, сотни – побывали в российском Крыму за последние 5 лет. Тем не менее, тема оккупированного региона не сходит с повестки дня, и для тех, кто приезжает на полуострове впервые, важно собственными глазами убедиться в мирном течении жизни в регионе.

В составе делегации - 26 журналистов. Фото: пресс-служба Главы РК

– Мы готовы общаться и снять сомнения по различным вопросам, – заверил Аксенов членов делегации иностранных журналистов. – За 5 лет ситуация изменилась и наше достижение — это мир и спокойствие граждан, которые проживают на территории российского Крыма.

Делегация иностранных журналистов в составе 26 граждан Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран сегодня встречалась с руководством республики.

Зарубежных гостей интересовали вопросы развития региона за последние 5 лет, национального мира и согласия на полуострове, дипломатического взаимодействия. Аксенов уверен, что российский Крым будет признан во всем мире, но для этого потребуется какое-то время.

В Крым приехали корреспонденты из далекой Африки. Фото: пресс-служба Главы РК

- С вашей помощью мы можем донести достоверную информацию о том,что происходит в Республике Крым и, соответственно, привлечь представителей бизнеса ваших стран для работы в Республике Крым, – подчеркнул глава региона.

Он пообещал ящик шампанского в награду любому иностранному журналисту, который сможет обнаружить и сфотографировать на улицах крымских городов танки или автоматчиков. Но предупредил – постановочные фотографии не принимаются.

– Или танк, или автоматчиков пойдут и найдут, сфотографируют, что стоит на улице, сразу приезжайте сюда и все выдадут, самое лучшее, – подчеркнул Аксенов. – Если кто-то с муляжом пойдет, милиция задержит - и не успеете сфотографироваться.

В тоже время глава Крыма предупредил, что за фото с ним можно попасть под подозрение правоохранителей в странах ЕС и США. Поэтому иностранные инвесторы работают в Крыму инкогнито, дабы не подвергать себя рискам. После встречи в Индии с представителями деловых кругов, все бизнесмены имели сложности в прохождении границ в Европейском союзе или США.

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