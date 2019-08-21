«Расскажем на родине правду о положении дел в Крыму»: Немецкая делегация прибыла с визитом на полуостров

В Крым с визитом приехала делегация из Германии. Главной целью поездки является рассказать правду о положении дел в республике и выступить против официальной позиции немецких СМИ.

- Наш приезд - знак выражения дружбы. Мы каждый день передаем информацию в Германию, публикуем тексты, фотографии, и многие наши соотечественники могут проследить наш путь, познакомиться поближе с Крымом. Отмечу, что многие люди уже понимают, что существует целая пропасть между тем, что рассказывают немецкие власти о Крыме, и что мы наблюдаем в действительности, - отметил глава иностранной делегации Дирк Нессениус.

Также он добавил, что опросы в Германии показывают, что большинство жителей страны не рассматривают Россию как врага.

И это даже несмотря на то, какую неправдивую информацию распространяют немецкие средства массовой информации.

Кроме этого, организация «Druschba Global» планирует осенью провести большую конференцию. На ней все заинтересованные лица смогут обсудить сотрудничество с Крымом и расширить варианты взаимодействия.

В свою очередь председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель поделился с иностранными гостями основными достижениями в развитии Крыма.

Он подчеркнул, что уже построены крупные инфраструктурные объекты. Это, например, Крымский мост, новый терминал, республиканская клиническая больница им. Семашко.

- Но, несмотря на то, что сделано уже довольно много, предстоит сделать еще больше. У властей республики есть четкое понимание того, в каком направлении будет двигаться Крым в ближайшие пять лет, - резюмировал Гемпель.

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