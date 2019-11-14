В Ялте пройдет третий Международный Форум Рестораторов «ИНЖИР»

Уже совсем скоро в Ялте состоится третий Международный Форум Рестораторов «ИНЖИР»!

Вы являетесь поставщиком товаров и услуг и заинтересованы в налаживании прямых деловых контактов с рестораторами и отельерами Крыма? Значит демонстрационная площадка «Инжир-Экспо» именно для вас!

Вы являетесь ресторатором или отельером и стремитесь к успешному продвижению своего бизнеса, находитесь в поиске поставщиков качества – есть отличный шанс приобрести всё это на выставочных и образовательных площадках Форума!

Вам просто интересна яркая и динамичная жизнь гостиничного и ресторанного бизнеса - не пропустите это мероприятие! «Инжир» - единственный Форум такого масштаба в данном сегменте на крымском полуострове!

Дегустации, мастер-классы, круглые столы и презентации продукций компаний-экспонентов пройдут на комфортабельной территории ГК «Ялта-Интурист» 25-27 ноября 2019г.

Дегустации, мастер-классы, круглые столы и презентации продукций компаний-экспонентов пройдут на комфортабельной территории ГК «Ялта-Интурист» 25-27 ноября 2019г.

Программа будет насыщенной и разнообразной!

Ожидается множество новшеств и сюрпризов от организаторов. Интересные спикеры, готовые делиться своими ценными знаниями и опытом. Полезные мастер-классы от шеф-поваров!

Повторится грандиозная впечатляющая битва ресторанов! Обязательно будет выбран победитель, лучший ресторан, который получит ценный приз! Участники и гости смогут познакомиться с новыми тенденциями развития ресторанного бизнеса, с новинками IT-технологий в сфере гостеприимства!

Вы сможете продегустировать уникальные крымские вина, попробовать местные крымские продукты и другие вкусняшки, а так же пообщаться с интересными успешными людьми – профессионалами своего дела, экспертами ресторанного рынка России.

Три дня насыщенной профессиональной работы ежегодно объединяют более 700 активных представителей индустрии гостеприимства. Не менее 70 обучающих семинаров, мастер – классов и тренингов. 55 спикеров из регионов РФ, ориентирующихся в современной ресторанной конъюнктуре, требованиях законодательства и потребительском спросе.

Традиционно Форум порадует гостей не только деловыми событиями, но и позитивными эмоциями, которые обеспечены таким мероприятием как «Битва ресторанов» и конечно же завершающий Гала ужин «ИНЖИР» с награждением победителей!

Сейчас проходит активная стадия подготовки к Форуму.

Мы приглашаем к сотрудничеству! Предлагаем обширную партнёрскую программу!

Ознакомиться подробнее можно на нашем сайте: http://restoran2019.ru/