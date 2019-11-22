Керчане, которых переселили из-за строительства Крымского моста, до сих пор судятся за свои квартиры

Строительство Крымского моста подходит к концу, уже в декабре 2019-го сдадут в эксплуатацию железнодорожную ветку. Тем временем некоторые семьи из Керчи, дома которых пошли под снос из-за стройки века, до сих пор отстаивают в суде право на новые квадратные метры.

ПЕРЕСЕЛИЛИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

В санитарную зону Крымского моста попал целый микрорайон Керчи под названием Цементная слободка. Он состоял из 8 домов барачного типа, где проживали более 80 семей. Никак не элитное жилье: окраина города, постройки 1950-х годов - бывшие бараки для стройбата, которые потом начали выдавать гражданским.

У семьи Рогановых в Цементной слободке была трехкомнатная квартира. Там Алексей Роганов жил вместе с женой, дочерью и пожилым отцом. Новости о переселении в новостройку только обрадовались. Обменять квадратные метры в ветхом, почти аварийном строении на аналогичную жилплощадь в новостройках - отлично!

Цементная слободка до сноса. Элитным здесь жилье никогда не считалось. Фото: инфоцентр «Кpымcкий мocт»

Семье даже удалось добиться размена: вместо старой «трешки» семье Роганова пообещали две квартиры: двухкомнатную – Алексею с женой и дочкой, в соседнем доме однокомнатную – его отцу.

Вот только строительство новых домов для переселенцев затягивалось. Сперва жителям Цементной слободки обещали выдать жилье в 2016 году, после застройщик перенес сроки на ноябрь. В итоге в новые квартиры керчанам удалось заехать только в марте 2017 года.

– Началась подготовка к переселению, – рассказывает КП-Крым Алексей Роганов. – Затем, не предоставив никаких документов кроме предварительных соглашений, подписанных только со стороны жителей, нас переселили с озвученным условием: если вы не переедете, то вас бульдозерами отсюда свернут.

Эти дома строили больше полувека назад как бараки для военных. Фото: инфоцентр «Кpымcкий мocт»

Переезд омрачало не только отсутствие документов, но и то, что новые квартиры оказались, мягко говоря, неготовыми к приезду владельцев: трубы текли, даже водомеры были установлены вверх тормашками.

– Все было построено на скорую руку, по принципу «тяп-ляп». Эти недочеты до сих пор выстреливают, – негодует Алексей.

ПРОПИСАН В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ КВАРТИРЕ

В июне 2017 года, через три месяца после переезда в новую квартиру, Роганова-старшего не стало. Администрация Керчи к тому времени не успела подготовить документы на жилье.

- Поэтому они начали давить на то, что я не могу претендовать на отцовскую жилплощадь, - рассказывает Роганов.

Макет района Цементная слободка

Доказывать свое право на квадратные метра покойного отца Алексей отправился в Керченский городской суд. Но местная Фемида не встала на сторону наследника, зато суд второй инстанции удовлетворил все исковые требования Роганова. Однако ситуацию это не изменило: соглашение об изъятии его старой квартиры в государственную собственность до сих пор не подписано, равно как и не готовы документы, дающие семье право на предоставленные квартиры в новострое - ни на ту, где проживает сейчас Роганов, ни на отцовскую.

– Я обращался в администрацию, но мне ничего не ответили. Сказали, что не знают, будут ли они оспаривать решение апелляционного суда, – делится мужчина.

Получается, что живут переселенцы в новой квартире на птичьих правах. Зарегистрирована чета Рогановых до сих пор в своей старой трешке, которую давным-давно сравняли с землей.

– Уже два года нет никакой конкретики, нервы на пределе! - возмущается Роганов. - Получается, что я прописан в несуществующей квартире. Я не могу даже дочь прикрепить к поликлинике,

На то, чтобы обжаловать решение апелляционного суда у администрации Керчи есть еще 2 месяца.

В администрации Керчи КП-Крым обещали прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ от чиновников так и не последовал.

МНЕНИЕ

Михаил Белкин, адвокат:

- Администрация нарушила требования Жилищного кодекса РФ. Чиновники подрывают доверие граждан к обещаниям и конкретным действиям со стороны главы нашей республики, который пообещал переселенцам строгое соблюдение всех законов. Только благодаря Верховному суду Крыма незаконное решение суда первой инстанции было отменено и законность в отношении семьи Рогановых была восстановлена. Керченский городской суд отказал даже в компенсации услуг адвоката! Более двух лет заняли судебные процессы для этой семьи, которая вынуждена была обратиться за правовой помощью, потратив на это свои финансовые средства. Сейчас мы готовим апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма и идем снова отстаивать интересы семьи, которая по вине администрации города была втянута в судебные дела. Хочется задать вопрос прокуратуре Республики Крым, чтобы узнать, понесут ли чиновники администрации города, нарушившие права Рогановых, ответственность в рамках ч.1 ст.285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/602388" frameborder="0"></iframe> Съемка новых домов на улице Героев Сталинграда.Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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