Корабли задержанные в Керченском проливе передадут Украине 18 ноября

В воскресенье, 17 ноября, очевидцы сообщили о том, что арестованные украинские боевые корабли покинули Керчь. Позже появилась информация о том, что бронеактера "Никополь" и Бердянск" а также буксир "Яны Капу" будут возвращены Украине.

Как сообщили КП -Крым в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым все три судна отбуксируют к заранее согласованному месту передачи украинской стороне. Уже известно что корабли будут переданы представителям ВМФ Украины 18 ноября, однако точное время и место встречи пока что держится в секрете.

Ранее в администрации президента Зеленского заявили, что процесс возвращения кораблей находится на финальной стадии.

Напомним, украинские корабли были задержаны почти год назад, 25 ноября 2018 года, в Керченском проливе. Три боевых единицы Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации. В ходе непродолжительной погони экипажи судов ВМФ Украины были разоружены и задержаны.

В дальнейшем все украинские моряки были освобождены в рамках обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной в сентябре 2019 года.

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17 ноября три арестованных судна покинули керченский порт (подробнее)