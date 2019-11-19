2019-11-18T22:38:08+03:00
Общество

С 1 января 2020 года всех абонентов МТС в Крыму переведут на местных операторов

В Госдуме предполагают, что это поможет решить проблему с качеством связи на полуострове
Надежда ДАЦЮК
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Предполагается, что «серых зон» на полуострове станет намного меньшеПредполагается, что «серых зон» на полуострове станет намного меньшеФото: Александр ГЛУЗ
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Крымских абонентов, которые пользуются карточками связи МТС, с 1 января 2020 года переведут на местных операторов. Такое решение было принято по итогам рабочей встречи депутата Госдумы РФ Дмитрия Белика с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олегом Ивановым.

Как ранее писала «КП-Крым», представители местных салонов обслуживания МТС заявили о прекращении продажи, восстановления и замены сим-карт на полуострове с 1 декабря. Крымские дилеры связывали это с тем, что крымчан хотят полностью перевести на регоператоров.

Их предположения оправдались - в Минсвязи РФ уже разработали «дорожную карту», которая предусматривает полный переход обслуживания карт МТС крымчан и севастопольцев к региональным операторам мобильной связи.

С ЧЕМ СВЯЗАН ПЕРЕХОД

По словам Дмитрия Белика, использование оборудования местных мобильных операторов позволит избавить полуостров от «серых зон», где полностью отсутствует сигнал сотовых вышек, а также обеспечит Крым и Севастополь высокоскоростным интернетом 4G.

Также депутат Госдумы отметил, что одна из основных проблем со связью в регионе - нежелание операторов «большой четверки» работать на полуострове де-юре.

- Фактически это означало, что МТС, собирая плату за свои услуги с севастопольцев и крымчан, не желала вкладывать средства в модернизацию вышек, находящихся на территории полуострова, - добавляет парламентарий.

КАК ЭТО КОСНЕТСЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУОСТРОВА

После 1 января 2020 года абонентская плата за услуги пользования связью и мобильным интернетом будут поступать на счет региональных операторов. При этом у крымчан и севастопольцев сохранятся номера с кодом 978 и тариф аналогичный «Супер МТС», который сейчас действует на полуострове.

- Фактически средства останутся в регионе и будут направлены на модернизацию базовых станций мобильной связи, расположенных на территории Севастополя и Крыма, - отмечает депутат.

Также парламентарий отметил, что к 2021 году 98% Севастополя будет покрыто качественной связью и 4G.

По словам Белика, 19 ноября в Госдуме РФ в первом чтении рассмотрят федеральный законопроект №777820-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», который поможет решить проблему с «серыми зонами», в которых отсутствует сигнал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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