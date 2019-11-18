Мировое признание: Крымский федеральный университет получил золотую медаль на выставке в Китае

Разработка ученых Крымского федерального университета по созданию ДНК-инсектицидов получила признание мирового научного сообщества. Новые препараты для борьбы с насекомыми-вредителями удостоены золотой медали на китайской международной выставке инноваций и высоких технологий China Hi-Tech Fair 2019 (CHTF).

По словам главного разработчика препарата, доцента кафедры биохимии факультета биологии и химии КФУ Владимира Оберемка, это уже четвертая золотая медаль для вуза. До этого ДНК-инсектициды получили наивысшие награды на выставках в Азербайджане, США и Нидерландах.

- Для нас, как для ученых, очень важно, что наша разработка безопасна, эффективна и не наносит вред окружающей среде. Кроме того, у нее есть уникальная особенность, которая отличает препарат от химических аналогов: ДНК-инсектициды позволяют преодолеть устойчивость насекомых-вредителей к инсектицидам. Мы будем использовать консервативные участки генов насекомых, к которым подберем наши ДНК-инсектициды, - пояснил Владимир Оберемок.

Владимир Оберемок с золотой медалью

Ученый уверен, что новым препаратом заинтересуются сельхозпроизводители по всему миру, и в будущем он составит серьезную конкуренцию химическим инсектицидам на рынке.

Делегация Крымского федерального университета также презентовала проект по выращиванию оливы в защищенном грунте и вручила первое оливковое масло вуза китайским коллегам.

- Нас очень интересует Hi-Tech в области сельского хозяйства. Амбиции Крымского федерального университета по выращиванию оливы в защищенном грунте и ДНК-инсектициды привлекли наше повышенное внимание. Ждем вас на China Hi-Tech Fair 2020, - заявил генеральный менеджер китайского центра трансфера технологий, господин Ли Ю Лианг.

В следующем году Крымский федеральный университет также планирует принять участие в выставке China Hi-Tech Fair.

- Впечатления хорошие. Для нас было важно посмотреть, что это за выставка, с какими разработками сюда лучше приезжать, как их лучше представлять, чтобы добиться максимального эффекта. В следующем году мы учтем наш опыт и опыт наших партнеров из других стран по презентации разработок. Думаю, отклик будет еще больше», - подчеркнул проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Напомним, на Крымском полуострове впервые получили оливковое масло мирового уровня: продукт холодного отжима произведен учеными Крымского федерального университета.

СПРАВКА «КП»

Выставка China Hi-Tech Fair 2019 – крупнейшая научная и технологическая ярмарка в Китае. На ней представлены более 3000 экспонентов из более чем 50 стран мира.