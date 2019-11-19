Киллер, задушивший крымского предпринимателя за 1 миллион рублей, получил срок

Житель Белгорода убил крымского предпринимателя за 1 миллион рублей.

Труп владельца строительного бизнеса из Евпатории достали из Михайловского озера близ села Раздолье (Симферопольский район). 38-летнего мужчину задушили удавкой, а затем сбросили в озеро, привязав к телу груз.

В ходе расследования выяснилось, что бизнесмен в 2016 году организовал пять фирм вместе со своим 41-летним приятелем. Руководили совместно. В начале мая 2018 года предприниматель занял у знакомого немаленькую сумму на развитие бизнеса - 4 миллиона рублей. Деньги доверчиво передал компаньону, вот только у того были на эти миллионы другие планы. Мужчина распорядился ими по-своему, в оговоренные сроки не вернул.

Кому же захочется возвращать 4 миллиона?! Вот нечистый на руку компаньон и придумал, как заполучить контроль над всеми фирмами и не выплачивать потраченные "налево" денежки - убить своего партнера по бизнесу. Мужчина вспомнил, что есть у него знакомый в Белгороде, которому постоянно нужны деньги. Постоянной работы у него нет, зато владеет приемами рукопашного боя.

- Миллион. И доля от прибыли с пяти предприятий, - посулил наниматель.

- По рукам! - и будущий киллер согласился.

Заказчик предложил компаньону съездить из Евпатории в Севастополь - якобы для встречи с партнерами по бизнесу.

- По дороге давай заедем в Саки, там у меня знакомый живет, ему тоже в город-герой нужно. Подбросим?

- Без проблем, - согласился ничего не подозревающий компаньон.

Попутчиком, конечно же, оказался тот самый наемник из Белгорода. Он сел на заднее сиденье и вел всю дорогу до села Раздолье вел светскую беседу, не подавая виду, что у него в кармане - удавка. Под надуманным предлогом заказчик остановил машину возле села, подал киллеру знак и вышел из машины.

Тогда убийца набросил на шею жертвы удавку, и предприниматель скончался.

Жертву погрузили в багажник авто, дождались темноты и выбросили в Михайловское озеро.

Сотрудники Следственного комитета вместе с оперативниками ФСБ и МВД нашли и исполнителя, и организатора преступления. Киллера уже осудили. Он признался не только в убийстве, но и выдал все обстоятельства, а еще - указал, где уничтожили вещи жертвы.

Мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям: убийство по найму, а также кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину, похищение у гражданина паспорта (п. «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 325 УК РФ).

- Исполнитель заказного убийства признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКР.

Организатор заказного убийства еще ожидает приговора. Его дело рассматривают в Верховном суде Республики Крым.

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