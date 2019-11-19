2019-11-19T12:23:06+03:00
Происшествия

Киллер, задушивший крымского предпринимателя за 1 миллион рублей, получил срок

Убийство заказал компаньон жертвы
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Тело жертвы достали со дна Михайловского озера. Фото: СКРТело жертвы достали со дна Михайловского озера. Фото: СКР
Изменить размер текста:

Житель Белгорода убил крымского предпринимателя за 1 миллион рублей.

Труп владельца строительного бизнеса из Евпатории достали из Михайловского озера близ села Раздолье (Симферопольский район). 38-летнего мужчину задушили удавкой, а затем сбросили в озеро, привязав к телу груз.

В ходе расследования выяснилось, что бизнесмен в 2016 году организовал пять фирм вместе со своим 41-летним приятелем. Руководили совместно. В начале мая 2018 года предприниматель занял у знакомого немаленькую сумму на развитие бизнеса - 4 миллиона рублей. Деньги доверчиво передал компаньону, вот только у того были на эти миллионы другие планы. Мужчина распорядился ими по-своему, в оговоренные сроки не вернул.

Кому же захочется возвращать 4 миллиона?! Вот нечистый на руку компаньон и придумал, как заполучить контроль над всеми фирмами и не выплачивать потраченные "налево" денежки - убить своего партнера по бизнесу. Мужчина вспомнил, что есть у него знакомый в Белгороде, которому постоянно нужны деньги. Постоянной работы у него нет, зато владеет приемами рукопашного боя.

- Миллион. И доля от прибыли с пяти предприятий, - посулил наниматель.

- По рукам! - и будущий киллер согласился.

Заказчик предложил компаньону съездить из Евпатории в Севастополь - якобы для встречи с партнерами по бизнесу.

- По дороге давай заедем в Саки, там у меня знакомый живет, ему тоже в город-герой нужно. Подбросим?

- Без проблем, - согласился ничего не подозревающий компаньон.

Попутчиком, конечно же, оказался тот самый наемник из Белгорода. Он сел на заднее сиденье и вел всю дорогу до села Раздолье вел светскую беседу, не подавая виду, что у него в кармане - удавка. Под надуманным предлогом заказчик остановил машину возле села, подал киллеру знак и вышел из машины.

Тогда убийца набросил на шею жертвы удавку, и предприниматель скончался.

Жертву погрузили в багажник авто, дождались темноты и выбросили в Михайловское озеро.

Сотрудники Следственного комитета вместе с оперативниками ФСБ и МВД нашли и исполнителя, и организатора преступления. Киллера уже осудили. Он признался не только в убийстве, но и выдал все обстоятельства, а еще - указал, где уничтожили вещи жертвы.

Мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям: убийство по найму, а также кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину, похищение у гражданина паспорта (п. «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 325 УК РФ).

- Исполнитель заказного убийства признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКР.

Организатор заказного убийства еще ожидает приговора. Его дело рассматривают в Верховном суде Республики Крым.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что убивают крымчан и сколько это стоит

Следователи раскрыли очередное заказное убийство (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Набивался в друзья к моему бывшему мужу»: Яна Рудковская опубликовала фото с Биланом и доцентом Соколовым
Известная продюсер вспомнила, что Виктор Батурин всегда предпочитал держаться подальше от историка, который в итоге убил и расчленил свою любовницу-студентку
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
Новости 24
На Украине планируют привести в состояние боеготовности корабли, которые вернула Россия
«Заплати налоги и ешь спокойно»: На помощь ФНС Крыма пришли булки хлеба
За неделю перед Новым годом можно будет купить вино «Крымский мост»
Аксенов изменил режим подачи тепла в дома крымчан
Для неработающих пенсионеров в Севастополе введут социальную доплату
На выходных в Симферополе откроется сельхозярмарка
КФУ подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами Ирана
Пропавший подросток из Ялты увидел себя по телевизору и решил вернуться домой
Эксперт Крымского федерального университета оценил предложение о запрете пластика
На пожаре в Красноперекопском районе спасли 20 человек
К курортному сезону в Крым начнут ходить поезда из Екатеринбурга и Мурманска
Крымский телеведущий стал замглавы администрации Симферополя
В двух районах Симферополя заработает система «Умный город»
«Боже, что за Новый год!»: В Симферополе загорелась троллейбусная линия
Читатели "Комсомолки" выбрали Красавицу недели
Силачи в Симферополе сдвинули ж/д состав весом более 600 тонн
Погода в Крыму 19 ноября: Туман, до +16
В Симферополе восстановят старейшую синагогу
Четвертый аукцион: Власти Севастополя никак не могут найти подрядчика, который укрепит берега реки
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ