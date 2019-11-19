2019-11-19T19:47:40+03:00
Общество

Почему дети становятся живодерами? Зоозащитники нашли в Симферополе замученных щенков

«Комсомолка» разбиралась, откуда берется жестокое отношение к животным
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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От рук юных садистов страдают обычно беззащитные животныеОт рук юных садистов страдают обычно беззащитные животныеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Симферополе нашли троих мертвых щенков. Их избили и задушили. Говорят, что это - дело рук местного 13-летнего подростка. «Комсомолка» разбиралась, почему дети становятся садистами и как этого избежать.

БРОСАЛ ПЕТАРДЫ И В СОБАК, И В ЛЮДЕЙ

Метиса таксы с двумя щенками пенсионерка из Симферополя Ольга Родионова 12 ноября нашла возле заброшенного склада. Женщина стала прикармливать собак, а также связалась с зоозащитниками, чтобы пристроить животных.

Когда 15 ноября щенки куда-то исчезли, женщина попросила соседских детей посмотреть, есть ли собаки внутри заброшки. Оказалось есть, но они уже мертвы. Не мешкая, жильцы расположенного рядом дома обратились в полицию.

- Рядом с щенками была веревка, по-видимому, ей их и задушили, - рассказывает КП-Крым Ольга Родионова. - Кто убил щенков - неизвестно, но дети, которые играли во дворе, говорят, что до этого восьмиклассник их пинал ногами, бил палками, бросал в собак петарды. Мы стали узнавать про него и оказалось, что раньше он сжигал живьем котов. Кидал петарды в детей и пенсионерку. Мы написали три заявления в полицию.

Эти фото замученных щенков вызвали шквал возмущений в соцсетях

Эти фото замученных щенков вызвали шквал возмущений в соцсетях

История вызвала большой резонанс в соцсетях, интернет-пользователи требуют найти живодера и привлечь его к ответственности, а заодно - и его родителей.

В МВД по Республике Крым сообщили, что проверяют поступившую информацию, решение пока не принято.

УРОКИ ДОБРОТЫ И РАБОТА ПОЛИЦИИ

Чтобы избежать подобных происшествий, зоозащитники рекомендуют вводить в школах регулярные и обязательные уроки добра. Еще волонтеры хотят от полиции оперативной реакции на вызовы по подобным случаям. Это может сократить количество более тяжких преступлений против животных.

- Школы плохо работают с детьми и не проводят уроки гуманного отношения к животным. Опека должна выявлять неблагополучные семьи, в которых дети растут в жестокости. Кроме того, после таких жутких случаев как в Симферополе, полиция должна более оперативно реагировать на вызовы и возбуждать уголовные дела. Сегодня ничего не доводится до конца, принимать заявления отказываются, ссылаясь на то, что у них полно серьезных дел, – говорит крымская зоозащитница Мария Поддубная.

ЛЮБОВЬ ВМЕСТО ПОРИЦАНИЯ

По словам психолога Степана Велисвета, малолетние живодеры - плод жестокого отношения в семье. Как правило, они сами жертвы и попросту ищут вымещения негативных эмоций.

- Это желание почувствовать себя сильным и ощутить состояние власти над кем-то более слабым, в противовес той жестокости, которую дети испытываю в семье, - объясняет психолог. - Это компенсация внутренней угнетенности, ничтожности, подавленности и слабости. Мучая животных, заставляя страдать, дети получают возможность прожить собственную боль через идентификацию с ними и получить разрядку своих страданий.

Симптомы склонности к живодерству – накопленное состояние ненужности и одиночества, невозможность строить нормальные отношения в социуме. Лечить эти проявления надо любовью, спортом и общением, а вот от осуждения детей лучше отказаться.

- Чтобы помочь таким детям справиться с одиночеством, их следует отдавать на занятия спортом и творчеством. Туда, где ребенок может показать свою значимость и получить признание, дать выход своей зажатой энергии через физические нагрузки и лидерство, - уверен Велисвет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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