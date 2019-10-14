Изверги и палачи: Что толкает крымских подростков на жуткие преступления

Толпа подростков окружила на пустыре 14-летннюю девочку. Несчастную заставили встать на колени и начали бить. В толпе нашелся даже оператор, который стал снимать расправу на смартфон. Теперь девочке нужна помощь не только хирургов, но и психолога.

Этот случай произошел в Керчи. А в Симферополе двое подростков едва не забили до смерти бездомного, спавшего в подземном переходе. Куражась, они вылили на него бутылку пива, а после того, как мужчина стал возмущаться, начали избивать, пока тот не затих. Через час изуверы вернулись. Убедившись, что бедолага на месте и не подает признаков жизни, разошлись по домам. "Скорую" избитому вызвали случайные прохожие.

ЗЛОСТЬ ЗАПРЕЩАТЬ НЕЛЬЗЯ

- Агрессия – это нормальное, биологически заложенное качество, - рассказывает КП-Крым Любовь Бойцан, детский и семейный психолог. - Но, когда агрессия очень сильная, и складывается неадекватная ситуации, то это может быть показателем внутреннего конфликта или стресса. Часто это дефицит чувства безопасности, причем психологической. Мир стал жестче. Взрослым нелегко добывать «пропитание» для семьи. Напряжение родителей сказывается на детях. Особенно тяжело приходится подросткам, у которых вдобавок еще идет и гормональная перестройка

При этом запрещать злость детям и подросткам специалисты не рекомендуют. Ведь проблема, загнанная внутрь, грозит осложнениями вплоть до суицида.

Хорошее средство против деструктивной агрессии – спорт. Любые физические нагрузки дают ей выход. Напряженная учеба, без переключения на другой вид деятельности, наоборот, повышает у детей накал страстей.

ВЫСОКИЙ ГРАДУС ЖЕСТОКОСТИ

- Градус агрессии в обществе очень высокий. Возможно из-за зависти, - делится своим мнением с КП-Крым Нерсес Хананян, настоятель армянской церкви Сурб Акоб в Симферополе.

- Интернет рассказывает о том, как на широкую ногу живут богатые, что они едят, как одеваются и отдыхают. А простые люди начинают хотеть все это получить. Причем тут же и немедленно.

Батюшка отмечает, что сегодня мы стали через чур интересоваться чужой жизнью, причем выхватывая негатив, скандалы. Как следствие, молодежь становится более обозленной.

- На вопрос, как с этим бороться, нет универсального ответа: это масштабная проблема, которая должна решаться на уровне государства, - заключает Хананян.

ЮНЫХ СИДЕЛЬЦЕВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Все твердят, что злости в подростках добавилось, а вот в камерах сизо, где сидят малолетние нарушители, стало свободнее.

- Сейчас в следственном изоляторе Симферополя содержатся 6 несовершеннолетних, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, - сообщили КП-Крым в пресс-службе УФСИН РФ по РК и Севастополю. - За последние пять лет значительно уменьшилось количество подростков, заключенных под стражу. В 2014 году несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, было около 30.

Примечательно, что большая часть малолетних обитателей сизо попала в камеры за грабежи. Но есть и те, кого обвиняют в изнасиловании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и распространении наркотиков.

ЗАРУБИЛ ТОПОРОМ МАМУ И БАБУШКУ

В Следственном комитете Крыма только за 9 месяцев этого года против несовершеннолетних было возбуждено 45 уголовных дел. В 2018 году их было 51. Сегодня еще расследуется 124 уголовных дела.

- Если рассматривать по характеру преступлений, то это проникновения в чужие жилища, кражи, грабежи, наркопреступления, иные сексуальные действия, - сообщили КП-Крым в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Среди всего это списка нашлось место и для одного убийства. В Балаклаве 17-летний юноша зарубил топором маму и бабушку.

- Тем не менее, цифры говорят о тенденции снижения уровня преступности среди подростков, - говорят в Следкоме и подчеркивают, что по большому счету преступниками становятся ребята либо из неблагополучных, либо из неполных семей.

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