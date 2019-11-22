Спустя два года: Между Крымом и Турцией возобновлено паромное сообщение

С этой недели между Крымом и Турцией возобновлено паромное сообщение, сообщила директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова.

Паромы уже ходят между крымским портом Керчь и турецким Зонгулдак с периодичностью раз в неделю.

- Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики, - уточнила Серова.

Напомним, паромное сообщение между Севастополем и турецким портом Зонгулдак было организовано в конце октября 2016 года. Из Турции на полуостров доставляли фрукты, бытовую технику и строительные материалы.

В марте 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма.

О возобновлении грузового сообщения с Турцией заговорили в августе 2018 года. Руководители госпредприятия «Крымские морские порты» проводили встречу с турецкими экспедиторами, судовладельцами, на которой обсуждался запуск прямой автопаромной линии Турция-Крым-Турция. Но переговоры не увенчались успехом.

Также стоит заметить, что в украинские времена товарооборот между Турцией и Крымом осуществлялся через евпаторийский грузовой порт. После воссоединения Крыма с Россией товары из Турции попадали на полуостров через Новороссийск, что удорожало их стоимость для конечного потребителя.

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