По Ялте прогулялся двойник Зеленского

Мужчина, как две капли воды похожий на президента Украины Владимира Зеленского, прогуливался по набережной Ялты.

Несмотря на проливной дождь, люди останавливались, шептались вслед: "Зеленский, Зеленский, а почему без охраны?".

Шокированные прохожие останавливались и шепталисьФото: Анна КИРИЕНКО

Один прохожий посчитал своим долгом громко высказать свою гражданскую позицию по отношению к политике Украины и ее президента в непечатных выражениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/746995" frameborder="0"></iframe> "Президент Украины Владимир Зеленский" прошел мимо съемочной площадки в Ялте.Анна КИРИЕНКО

Но двойник Зеленского не обращал на это внимания - он просто автомаляр из Ташкента по имени Умиджон. Живет и работает в Москве, участвует в шоу двойников.

"Зеленскому" Ялта понравиласьФото: Анна КИРИЕНКО

Выступления 95-го квартала никогда не смотрел, ему некогда - две жены и трое детей. К президенту Украины вопрос один: «Почему вы так похожи на меня?».

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