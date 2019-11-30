По Ялте прогулялся двойник Зеленского
Мужчина, как две капли воды похожий на президента Украины Владимира Зеленского, прогуливался по набережной Ялты.
Несмотря на проливной дождь, люди останавливались, шептались вслед: "Зеленский, Зеленский, а почему без охраны?".
Шокированные прохожие останавливались и шепталисьФото: Анна КИРИЕНКО
Один прохожий посчитал своим долгом громко высказать свою гражданскую позицию по отношению к политике Украины и ее президента в непечатных выражениях.
"Президент Украины Владимир Зеленский" прошел мимо съемочной площадки в Ялте.Анна КИРИЕНКО
Но двойник Зеленского не обращал на это внимания - он просто автомаляр из Ташкента по имени Умиджон. Живет и работает в Москве, участвует в шоу двойников.
"Зеленскому" Ялта понравиласьФото: Анна КИРИЕНКО
Выступления 95-го квартала никогда не смотрел, ему некогда - две жены и трое детей. К президенту Украины вопрос один: «Почему вы так похожи на меня?».
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ИСТОЧНИК KP.RU