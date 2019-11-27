Ученые КФУ будут бороться с насекомыми-вредителями Уганды с помощью своей уникальной технологии

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского и Российский химико-технологический университет (РХТУ) начнет совместно реализовывать проект по борьбе с насекомыми-вредителями в Уганде.

Ученые создадут ДНК-инсектициды для контроля численности ложнощитовок, которые вредят кофейным деревьям африканской страны.

- В Уганде, чья экономика сильно зависит от сельского хозяйства, в частности производства кофе, есть два вида ложнощитовок, с которыми мы и будем бороться. Мы сконструируем инсектициды «in silico», то есть с помощью компьютерного моделирования и биоинформатических инструментов, произведем синтез ДНК-инсектицидов и их очистку. Для тестирования в Уганду мы предоставим два ДНК-инсектицида, действие которых будет направлено отдельно на каждый вид ложнощитовки, и еще один препарат, который позволит убивать сразу два вида вредителей, - рассказал доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. Ученый также выступает научным руководителем проекта и главным разработчиком ДНК-инсектицидов.

По его словам, ДНК-инсектициды являются эффективными и экологически чистыми препаратами, которые даже при попадании в организм человека быстро расщепляются, не принося вреда здоровью. Опасность контактные ДНК-инсектициды будут нести только для целевых насекомых-вредителей за счет уникальной комбинации азотистых оснований в целевом антисмысловом олигонуклеотиде.

Владимир Оберемок

- Во-первых, мы по универсальной схеме можем создавать инсектициды против разных насекомых-вредителей, меняя лишь комбинацию азотистых оснований во фрагменте. А во-вторых, мы преодолеваем устойчивость со стороны насекомых. В геноме как человека, так и насекомых есть консервативные участки генов, которые практически не меняются с ходом эволюции. Для блокировки экспрессии целевых генов мы подберем фрагменты именно под последовательности, которые являются суперконсервативными, поэтому операционный срок действия наших препаратов будет не 3-5 лет, как для большинства химических инсектицидов, а, например, 100 лет, - подчеркнул Владимир Оберемок.

Как отмечает ученый, сегодня стоимость 1 грамма ДНК-инсектицидов составляет примерно 1500 рублей, но их цена может быть значительно снижена.

- Сейчас никто не делает ДНК-инсектициды в больших масштабах. У химических инсектицидов менее сложная структура и их гораздо дешевле синтезировать. В то же время для ДНК-инсектицидов меньше норма расхода препарата на гектар, чем у большинства химических агентов защиты растений. Кроме того, у нас есть большой потенциал, чтобы снизить цену за счет возможности усовершенствования технологии синтеза ДНК-инсектицидов, - заключил Владимир Оберемок.

Проект будет реализован благодаря победе вузов в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ по линии федеральной целевой программы. Ученые для своих исследований получат финансирование в размере 30 млн рублей со стороны России и Уганды.

Напомним, разработка ученых Крымского федерального университета по созданию ДНК-инсектицидов получила признание мирового научного сообщества. Новые препараты для борьбы с насекомыми-вредителями удостоены золотой медали на китайской международной выставке инноваций и высоких технологий China Hi-Tech Fair 2019 (CHTF).