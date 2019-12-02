2019-12-02T19:16:29+03:00
Политика

США Зеленскому не помогут: Эксперты оценили шансы Киева получить помощь Запада в возвращении Крыма

Америка будет только косвенно влиять на итоги переговоров четырех стран в нормандском формате
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Эксперты отмечают, что у главы Украины есть заблуждения. Фото: официальная страница Владимира ЗеленскогоЭксперты отмечают, что у главы Украины есть заблуждения. Фото: официальная страница Владимира Зеленского
Изменить размер текста:

Желание президента Украины Владимира Зеленского привлечь Америку к обсуждению темы принадлежности Крыма в «нормандском формате» говорит о наличии у главы незалежной двух ошибочных представлений. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

- Первое заключается в том, что вопрос по Крыму якобы не закрыт, несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявлял не один раз, что эта тема подниматься больше не будет. Вторая иллюзия - это участие США в «нормандском формате». Этого не будет, штаты могут оказывать только теневое влияние на политическую позицию Европы. Что же касается Европы, ее интересы не всегда совпадают с США, - заявил политолог.

По словам Батурина, предстоящие 9 декабря переговоры в «нормандском формате» будут с «привкусом газа».

- В любом случае, на саммите будет вопрос транзита российского газа в Европу и на Украину, потому что Донбасс в этой ситуации может подождать. А Европа ждать не собирается - 1 декабря закончился 10-летний контракт о поставках газа между Украиной и Россией, - отмечает Денис Батурин.

Политолог Владимир Джаралла в свою очередь полагает, что Зеленский своими заявлениями готовит население Украины к итогам встречи нормандской четверки.

- Учитывая реакцию националистов, им передают сигнал: мол, все в порядке, мы после Донбасса будем поднимать тему Крыма. Однако, это также показывает, что продолжается линия, заложенная западной дипломатией с самого начала конфликта: не признавать решение крымчан и проводить политику давления, раз военное решение невозможно, - выразил свое мнение политолог.

Кроме того, упоминание Зеленским США свидетельствует о «продолжающемся кураторстве украинской дипломатии со стороны чиновников этой страны».

Джаралла предположил, что по итогам встречи в нормандском формате Европа примет решения, которые позволят снизить уровень санкций против России, поскольку поддерживать их не выгодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пути возвращения Крыма в состав Украины не существует»: На полуострове оценили идеи Зеленского

Президент незалежной заявил, что есть несколько путей по решению крымского вопроса, и это не только слова (подробнее)

"Крым был "похищенным ребенком" России, а не Украины": На полуострове оценили слова Зеленского

Президент незалежной сравнил РФ с соседом, который украл "ребенка" и выдал ему новое свидетельство о рождении (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Тех, кто говорит языком Майдана с международной трибуны — гнать с поля!". Сенатор от Крыма отреагировал на скандал с российской делегацией в ООН
Сергей Цеков четко объяснил, почему украинские представители продолжают использовать официальные площадки для антироссийской пропаганды и лжи, и по каким причинам на это закрывают глаза
"Американцам плевать на окрик из Киева — им выгода важнее". Эксперт прокомментировал реакцию Незалежной на признание Apple Крыма российским
Директор Института международных отношений «Сотрудничество» Алексей Бычков прокомментировал «Комсомолке» то, как украинский министр отчитал американскую компанию
Эксперт ответил украинскому генералу, заявившему про "кошмарящую всю Европу" базу в Крыму
Известный военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал kp.ru воинственное заявление главы украинского генштаба Руслана Хомчака о Крыме как о "плацдарме России для господства в Средиземноморье"
Политолог: Миллионы украинцев продолжат покидать страну, чтобы зарабатывать на жизнь за рубежом
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров на «Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему огромное количество трудоспособных граждан Украины продолжают ее покидать в поисках нормально оплачиваемой работы
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично пропадет электричество
В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки
В Севастополе ночью утонули машины
Толпы симферопольцев ждут автобусов, которых не будет
Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона
За этот год Крым принял больше 7 миллионов туристов
Отсутствие правил по карсту становится причиной аварий в Крыму
Сильный шторм несет в Крым снег и дожди
Новогодние каникулы в «Дюльбере»: Банкет, поющий Дед Мороз и шоу-программа
Не ремонтировали 30 лет: В ялтинской школе протекает потолок
В Крыму оценили слова экс-президента Беларуси о статусе полуострова
Особняк крымского перевозчика ограбили на 27 миллионов рублей
В Евпатории открылся самый большой модульный МФЦ на полуострове
Отель "Вилла София" в Ялте закрылся на реновацию
Ялту на Новый год украсят световыми конструкциями на 79 миллионов рублей
В Симферополе появится еще один пункт для наблюдения за атмосферным воздухом
В Симферополе 2 декабря произойдет масштабное отключение электричества
Погода в Крыму 2 декабря: небольшой дождь и тепло до +9
За год из аварийного жилья переселили 25 крымчан
На Малой Митридатской лестнице полностью выполнены демонтажные работы
В Москве задержали феодосийца, который крал ценные вещи у отдыхающих
В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от украинского прошлого
В Ленинском районе опрокинулось авто
В Крыму на 1 декабря объявлено штормовое предупреждение
Погода в Крыму на 1 декабря: До +4 градусов и сильный ветер