2019-11-29T14:38:02+03:00
Общество

Что ждать крымчанам от погоды в начале декабря

Синоптики обещают не только похолодание, но и другие "прелести" непогоды
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове нагрянет непогода.На полуострове нагрянет непогода.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 1 декабря, жителям и гостям Крымского полуострова нужно позаботиться о теплой одежде и не забыть взять для прогулок зонтики.

- В первый календарный день зимы на полуостров придут холодные массы воздуха, - рассказывают КП-Крым в Гидрометцентре.

В наших южных краях похолодает не на шутку. Столбик термометра в первый зимний день покажет днем всего лишь +1...6 градусов, с приходом ночи опуститься до 0…-5 градусов.

На Южном берегу Крыма будет чуть комфортнее до +5 градусов в темное время суток.

К зимней свежести в комплекте прилагаются дождь и снег. Крымские синоптики дают неутешительные прогнозы, что такое освежающее ненастье будет «радовать» жителей и гостей Крыма всю неделю.

По предварительным прогнозам, лить с небес перестанет лишь к следующим выходным. Тогда же, как обещают метеорологи, вернется и тепло: днем термометр покажет до +12 градусов тепла, ночью в пределах +6.

В ближайшие сутки специалисты обещают относительно комфортную погоду. Днем воздух прогреется до +8…13, ночью столбик термометра опуститься до +4…9 градусов. Местами сильные дожди.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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