В Джанкое встали все автобусы: Перевозчик бастует из-за миллионных долгов

Жители Джанкоя с 1 декабря начали больше ходить пешком. Крымчане пристрастились к ЗОЖу вопреки своему желанию – просто в воскресенье единственный городской перевозчик - компания «Дюн» - не вывел свои автобусы на маршруты. Наступил понедельник, но машины по-прежнему стоят на приколе.

- Просто нам надоело работать так, - рассказал КП-Крым Николай Юревич, один из учредителей ООО «ДЮН». - Городская администрация не рассчиталась с нами за третий квартал по компенсации за льготников. Всего долгов на 3,6 миллиона рублей и нам нечем платить своим сотрудникам зарплаты. Работать за так никто не хочет, да и за задержки по выплатам зарплат нас могут наказать. Поэтому мы, как и положено по закону, написали 15 ноября письмо в администрации Джанкоя. В документе предупредили власть о том, что если не будет погашена задолженность, то компания будет вынуждена приостановить движение по всем 10 маршрутам.

Бизнесмен объяснил, что мера вынужденная, поскольку большинство пассажиров – это льготники, которых в Джанкое около 32 тысяч человек.

- Тех, кто пользуется нашими услугами за деньги, очень мало и поэтому предприятие кое-как сводит концы с концами, только получая компенсацию за льготную категорию пассажиров, - сообщил КП-Крым перевозчик.

У чиновников своя правда.

- Предприятие ООО «ДЮН» немотивированно и в отсутствие каких-либо оснований в одностороннем порядке прекратило движение автобусов на городских маршрутах, ссылаясь на экономические причины, - об этом на своей странице в Facebook Эдуард Селиванов, глава администрации Джанкоя. - В течение всего дня мы вели переговоры с руководством предприятия, но положительного результата не достигли.

Мэр Джанкоя доложил землякам, что вместе с руководителями Крыма работает над проблемой и делает все, чтобы ее решить.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Пользователи живо комментируют пост мэра Джанкоя.

Игорь Загребельный:

- Вот очередная ситуация, когда подрядчики «кидают», но винят власти. Очередной раз убеждаюсь, что необходимо в муниципальные руки брать эти моменты.

Татьяна Богдановна Бакаленко:

- Манипуляторы! Из-за несогласованности между властью и перевозчиком страдают люди, которым нужно добраться до работы и дети, идущие в школу.

Олег Щербаков:

- Перевозчик занимается шантажом! Вся беда в том, что он монополист, а необходима нормальная конкуренция.

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