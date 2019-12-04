2019-12-04T16:19:40+03:00
Общество

По Крымскому мосту прошли тестовые поезда с двухэтажными вагонами

Очевидцы запечатлели исторический момент на видео [фото, видео]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Локомотив несется со бешеной скорость. Фото: скриншот из видеоЛокомотив несется со бешеной скорость. Фото: скриншот из видео
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По Крымскому мосту прошли тестовые поезда. На видео попал несущийся, как ветер, локомотив с двухэтажными пассажирскими вагонами.

По информации Крымской железной дороги, таким образом производится обкатка локомотивных бригад КЖД.

Первые поезда пойдут по мосту уже в конце декабря. Фото: скриншот и видео

Первые поезда пойдут по мосту уже в конце декабря. Фото: скриншот и видео

- Прошлая поездка проходила ночью в темноте, так как отрабатывали маршрут и временные отметки, - рассказал один из подписчиков группы «Керченский мост».

Кстати, именно там появились видео движения поездов по Крымскому мосту.

Пассажирский состав на Крымском мосту.Видео: Вконтакте/"Керченский мост"/Юрий Охрименко

Напомним, пассажиры уже раскупили большую часть билетов на поезда по мосту. Ведь они оказались в несколько раз дешевле, чем билеты на самолет до Крыма.

Продажи открылись 8 ноября, перевозчик – «Гранд Сервис Экспресс». До конца года открыты пока только два маршрута: Симферополь-Москва и Севастополь-Санкт-Петербург.

Кстати говоря, поезд Симферополь-Москва состоит из двухэтажных вагонов, что поистине является новинкой для полуострова.

Всего по Крымскому мосту в перспективе будет курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Крым можно будет уехать из Кисловодска, Мурманска, Екатеринбурга. Также планируется запустить поезда из указанных городов до Феодосии и Евпатории.

КОНКРЕТНО

1. Москва-Симферополь (идет через Рязань, Мичуринск, Ростов, Джанкой)

Длина пути: 2009 километров

Время в пути: 33 часа

Поезда: 4 двухэтажных состава с вагонами купе и СВ.

2. Санкт-Петербург – Севастополь (идет через Тверь, Рязань, Ростов, Мичуринск, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай)

Длина пути: 2741

Время в пути: 43,5 часа

Поезда: 5 одноэтажных составов с вагонами купе и плацкарт.

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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