В Керчи временно изменили расписание движения поездов

На станции Багерово изменяется расписание движения пригородных поездов по станции Керчь. Корректировки внесены из-за путевых работ, запланированных с 9.00 часов 8 декабря (воскресенье) до 9.00 часов 9 декабря (понедельник). Местные железнодорожники готовятся принять поезда, которые пройдут по Крымскому мосту.

И так, временное расписание пригодных поездов:

8 декабря

поезд № 6743 «Джанкой-Керчь» назначается в сообщении «Джанкой-Чистополье». По станции Чистополье пересадка на автотранспорт, отправлением с автостоянки в 11.10. Далее с остановкой по станции Багерово, о. п. 87 км, прибытием на станцию Керчь в 11.45;

поезд № 6798/6797 «Феодосия-Керчь» назначается в сообщении «Феодосия-Пресноводная». На станции Пресноводная пересадка на автотранспорт, отправлением с автостоянки в 13.25. Далее с остановкой по станциям Чистополье, Багерово, о. п. 87 км, прибытием на станцию Керчь в 14.32;

поезд № 6742 «Керчь-Джанкой» назначается в сообщении «Пресноводная-Джанкой-Армянск». Для подъезда пассажиров на станцию Пресноводная и пересадки на поезд организована посадка пассажиров на автотранспорт, отправлением от ж/д вокзала Керчь в 14:35. Далее с остановкой по станциям о. п. 87 км, Багерово, Чистополье, прибытием на станцию Пресноводная в 15.47. Отправление поезда со станции Пресноводная в 16.10, прибытие в Джанкой в 20.12, Армянск - 22.10;

поезд № 6792 «Керчь-Феодосия» назначается в сообщении «Чистополье-Феодосия». Для подъезда пассажиров на станцию Чистополье и пересадки на поезд организована посадка пассажиров на автотранспорт, отправлением от ж/д вокзала Керчь в 16.25. Далее с остановкой по станциям о. п. 87 км, Багерово, прибытием на станцию Чистополье в 17.00. Отправление поезда со станции Чистополье в 17.30, прибытие в Феодосию в 20.35;

поезд № 6745 «Нижнегорская-Керчь» назначается в сообщении «Нижнегорская-Чистополье». По станции Чистополье пересадка на автотранспорт, отправлением с автостоянки в 19.30. Далее с остановкой по станции Багерово, о. п. 87 км, прибытием на вокзал станции Керчь в 20.10;

поезд № 6744 «Керчь-Джанкой» назначается в сообщении «Чистополье-Джанкой». Для подъезда пассажиров на станцию Чистополье и пересадки на поезд организована посадка пассажиров на автотранспорт, отправлением от ж/д вокзала Керчь в 20.30. Далее с остановкой по станциям о. п. 87 км, Багерово, прибытием на станцию Чистополье в 21:10. Отправление поезда со станции Чистополье в 21.30, прибытие в Джанкой в 01.20 9 декабря.

9 декабря

поезд № 6741 «Джанкой-Керчь» назначается в сообщении «Джанкой-Чистополье». По станции Чистополье пересадка на автотранспорт, отправлением с автостоянки в 6.55. Далее с остановкой по станции Багерово, о. п. 87 км, прибытием на станцию Керчь в 7.35;

поезд № 6746 «Керчь-Нижнегорская» назначается в сообщении «Чистополье-Нижнегорская». Для подъезда пассажиров на станцию Чистополье и пересадки на поезд организована посадка пассажиров на автотранспорт, отправлением от ж/д вокзала Керчь в 8.30. Далее с остановкой по станциям о. п. 87 км, Багерово, прибытием на станцию Чистополье в 9:10. Отправление поезда со станции Чистополье в 9.30.

Подробности по пригородным поездам можно узнать по телефону +7 (365 61) 6-70-51.

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