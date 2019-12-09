2019-12-09T12:20:56+03:00
Общество

Новый год в Севастополе: В Херсонесе пройдут утренники и вечерние прогулки

В музее-заповеднике подготовили праздничную программу
Галина КОВАЛЕНКО
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Вечерние прогулки по Херсонесу похожи на путешествие в сказку.Вечерние прогулки по Херсонесу похожи на путешествие в сказку.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Впервые в Севастополе, на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдут новогодние мероприятия для детей и взрослых.

Музей-заповедник ждет гостей на новогодние каникулы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Музей-заповедник ждет гостей на новогодние каникулы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Для гостей готовят специальные праздничные программы.

- Самые маленькие могут побывать на утренниках, где яркие костюмы героев, красочные декорации, красавица елка создадут настоящую праздничную атмосферу, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Героями праздника «Волшебный мир Херсонеса» станут не только Дед Мороз и Снегурочка, но и древнегреческие боги: Деметра – богиня земли и плодородия, Посейдонгрозный повелитель морей и океанов и даже грозная Медуза Горгона, которая захочет испортить праздник, но ее одолеет богиня победы – Ника.

В Херсонесе очень красиво, когда темно. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Херсонесе очень красиво, когда темно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

А посещение вечерней экскурсии «В свете веков», позволит представить, как выглядели когда-то памятники древнего Херсонеса – ХерсонаКорсуни в различные эпохи его существования.

ЧТО, КОГДА, ГДЕ

Детские утренники и вечерние экскурсии пройдут 28 и 29 декабря 2019 и с 4 по 7 января 2020 года.

Начало новогодних утренников «Волшебный мир Херсонеса» в 12:00.

Справки по телефону.: 8 (918)071-90-90.

График вечерних экскурсий «В свете веков»: 17:00, 17:30, 18:00. Запись по телефону: 8 (978) 110-26-21.

Адрес: Музей-заповедник «Херсонес Таврический», г. Севастополь, ул. Древняя 1.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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