Глава парламента Крыма вспомнил, как был прорабом у Лужкова

«Это был мощный руководитель еще советской категории» - так о бывшем мэре Москвы Лужкове сегодня отозвался спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Будет ли увековечена в республике память столичного градоначальника зависит от общественной инициативы, но в начале 90-х Юрий Лужков был одним из тех, кто первым выступил за строительство моста через Керченский пролив.

СТРОИТЕЛИ МОСКВЫ

- С Лужковым меня связывает личное знакомство. Так сложилась судьба, что я с ним 4 года работал в Москве, условно под его началом. Я просто возглавлял строительство, мы вели крупный проект и встречались с ним на совещаниях. Он проводил их по субботам в 11.00 и я всегда должен был там быть. Я присутствовал, видел размах, с которым он работал, – вспоминает спикер парламента Крыма. - С каким размахом все проводилось, какими масштабами, какими цифрами он оперировал, объемами строительства. Я горжусь тем временем, как руководитель я набрал именно в тот период.

ЗАКЛЯТЫЕ СОРАТНИКИ

Уже на посту главы Верховного Совета АРК на крымской земле. Хотя украинские СМИ писали о прямой конкуренции мэра столицы РФ и крымской строительной компании ООО «Консоль ЛТД» под управлением Константинова.

В 2008 году СБУ запретила Лужкову въезд на Украину после того, как на 225-летии Черноморского Флота он заявил, что вопрос принадлежности Севастополя Украине остается нерешенным.

В том же году по распоряжению украинского МИДа отказался представлять проект строительства транспортного перехода через Керченский пролив на Международном конгрессе промышленников и предпринимателей в Ялте.

Идею моста поддерживал мэр Москвы Юрий Лужков, уверенный, что российская столица и частные инвесторы смогут найти возможность для реализации проекта.

Тогда смета строительства моста без учета припортовой инфраструктуры составляла 488 миллионов долларов. Сама идея вызвала резкую критику со стороны Киева, считавшего, что подобные проекты разрушают монополию центра на решение вопросов межгосударственного сотрудничества.

ТРАНЗИТ «МОСКВА - СЕВАСТОПОЛЬ»

Лужков оказывал помощь Черноморскому флоту с 1994 года, когда по его инициативе был создан фонд «Москва – Севастополь». Правительство Москвы регулярно выделяло субсидии фонду на ремонт казарм, строительство жилых домов российским военнослужащим и школ в Севастополе для детей моряков, выплату зарплат учителям.

В деятельности фонда украинские националисты видели стремление Москвы сохранить «советский» статус Крыма, заселить полуостров москвичами и требовали от СБУ проверить законность приобретения правительством российской столицы нескольких санаториев на побережье.

ЛУЖКОВА - В ПРЕМЬЕРЫ КРЫМА

После отставки Лужкова с поста мэра Москвы фонд прекратил свою деятельность, поскольку новое столичное руководство вскрыло факты масштабной коррупции, при которой на Черноморский флот шли крупицы от выделяемых средств.

Тем не менее, в 2011 году пророссийские активисты предложили Константинову ходатайствовать за назначение на должность премьер-министра крымской автономии экс-мэра Москвы. Поводом послужил двухмесячный поиск компромиссной фигуры на пост премьера после смерти «донецкого» ставленника Василия Джарты.

Масштаб личности Лужкова позволял наедятся на вывод полуострова из состояния застоя и стагнации по средствам осуществления грандиозных стратегических проектов, как, например, строительство моста через Керченский пролив. А имя Лужкова являлось раскрученным брендом, который позволил бы привлечь крупных инвесторов.

Вместо ответа из Киева последовало решение назначить главой Совмина Анатолия Могилева пришел к событиям весны 2014 года.

ДАЙТЕ ВОДЫ

В июне этого года Лужков предложил решить водную проблему Крыма, ограничив притоки Днепра с российской стороны.

Расчет экс-мэра прост: из 15 миллионов кубометров воды, которые идут по рекам Днепровского бассейна на Украину с территории России, перенаправлять 3-4 млн кубов в бассейн Оки считал, что такая схема поможет навсегда снять проблему водной блокады полуострова.

Но по Северо-Крымскому каналу полуостров ежегодно получал 1,2 миллиарда кубометров днепровской воды. Из них 240 миллионов уходило на наполнение искусственных водохранилищ.

СПРАВКА КП

Решением Президиума Верховного Совета АРК №2302-2/02 от 21 марта 2002 года Юрию Михайловичу Лужкову присвоено звание «Почетный крымчанин».

Лужков скончался сегодня на 84-ом году жизни в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

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