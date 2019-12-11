Более 3000 артефактов: В Крымском федеральном университете подвели итоги археологического сезона

О самых интересных находках рассказали участники научно-практической конференции по итогам полевого археологического сезона 2019 года, которая проходит в Крымском федеральном университете.

По словам директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко, в Крыму долгие годы работают стационарные археологические экспедиции, которые исследуют наиболее значимые памятники: Мангуп, Эски-Кермен, Пантикапей, античные памятники на территории Тарханкута и Ленинского района Крыма.

Вадим Майко

- В этом сезоне в музейные фонды Крыма и Севастополя попали не менее трех тысяч ценных экспонатов. Опытные специалисты знают, что наши фондохранилища не безграничны и уже почти заполнены, поэтому отбирают наиболее ценные. Но все остальные находки не выбрасываются. Сейчас в РФ активно обсуждается вопрос о строительстве фондохранилищ нового типа, где будут сконцентрированы все коллекции, добытые на территории одного конкретного памятника, чтобы они не распределялись по различным музейным учреждениям, - добавил Вадим Майко.

Учеными были обнаружены очень интересные изделия из цветных металлов, каменные архитектурные детали, множество фрагментов керамики и целые сосуды практически всех хронологических эпох: от палеолита до эпохи позднего средневековья.

- Любые исследования, особенно на поселениях – античных, средневековых, эпохи бронзы, - дают колоссальный массовый материал, который содержит основную интересующую нас информацию, позволяющую как можно полнее реконструировать жизнь на определенных этапах. Именно это, в конечном итоге, а не прицельная добыча предметов, является главной задачей археологии, - уверен декан исторического факультета Таврической академии КФУ Александр Герцен.

На конференции была также затронута проблема консервации, сохранения и музеефикации раскопанных объектов, в частности в пещерных городах Крыма, что очень важно для развития туризма на полуострове.