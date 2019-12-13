Крымский федеральный университет приобрел более 50 единиц современной сельхозтехники

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского приобрел более 50 единиц сельскохозяйственной техники для полеводства, садоводства и животноводства.

- У нас уже есть КамАЗы, комбайны, сеялки, тракторы легкого, среднего, тяжелого и сверхтяжелого класса, дискаторы, культиваторы, зернометатель, опрыскиватели и другие виды техники. Их распределят по филиалам нашего вуза, которые ведут подготовку специалистов для сельского хозяйства, – рассказал доцент кафедры плодоводства и виноградарства Академии биоресурсов и природопользования КФУ Дмитрий Потанин.

Всего на эти цели было потрачено свыше 100 миллионов рублей,

Покупка новой техники – это первый шаг для создания производственного сельскохозяйственного комплекса, на базе которого студенты-аграрии смогут проходить практику.

Дмитрий Потанин рядом с тракторами третьего класса.

- Перед страной стоит задача развивать экспортоориентированное сельское хозяйство. А как мы можем конкурировать на мировом рынке, если все технологии и специалистов мы покупаем за границей? Мы, как вуз, берем на себя ответственность за подготовку высококачественных специалистов мирового уровня, поэтому мы должны обучать студентов на современном оборудовании и технике новым агротехнологиям. Приобретенный набор техники является достаточным, чтобы наше предприятие могло быть конкурентным и выходило на нормальную рентабельность, – отметил проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

По его словам, для развития сельского хозяйства необходимо наладить взаимодействие с региональной властью и промышленными партнерами. При этом пока что у вуза нет целевых субсидий от государства на развитие агропромышленного комплекса внутри университета.

Новенькие КамАЗы

- Нам приходится зарабатывать на других проектах и вкладывать средства в сельскохозяйственную отрасль в надежде, что товаропроизводители и региональное правительство обратят на это внимание и начнут оказывать поддержку. Все-таки специалисты, которых мы готовим, в первую очередь призваны работать на развитие отрасли в нашем регионе, - добавил Сергеев.

Сегодня в Крымском федеральном университете реализуют ряд проектов для развития аграрной отрасли. В их числе – закладка интенсивного сада, создание нового биотехнологического комплекса по производству безвирусного посадочного материала и открытие центра киберагрономии.