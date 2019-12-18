«Он пытался спасти всех и вернулся в горевший отсек»: Родные рассказали о севастопольце, погибшем во время пожара на авианосце

В Мурманске 12 декабря загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Пожар случился в трюме первого энергоотсека, тушили его почти сутки. Погибло два человека. Один из них – севастополец, офицер службы живучести крейсера, капитан 3 ранга Виктор Измайлов. Офицер ценой своей жизни эвакуировал людей из горящего отсека.

- 12 декабря мы всегда собираемся на годовщину смерти нашего отца - Виктора Васильевича Остроухова, - рассказывает КП-Крым Наталья Викторовна, тетя погибшего офицера. - Включили компьютер, а там ужасная новость - пожар на корабле, где служит племянник. Мы сразу поняли, что с ним что-то ужасное случилось.

Потом появилась информация, что Виктора внесли в список пропавших без вести. Чуть позже нашли его тело.

- Обожженный до неузнаваемости, - говорит женщина. - Витя, как мне рассказали, в первый заход вывел людей из горящего помещения, но не досчитался одного и снова отправился в огонь. Больше его живым не видели. Он очень ответственный человек, никогда ничего на полпути не бросал. Вот и решил, что всех нужно спасти, хотя и знал, что рискует жизнью.

Как рассказывают сослуживцы, Виктор Измайлов спас не менее четырех человек, но не смог выйти сам: ему не хватило буквально трех метров, чтобы выйти наружу.

Виктор родился в Североморске, а все детство до самой школы провел в Севастополе, откуда родом его родители.

У Виктора с детства грустинка в глазах. Фото: семейный архив

Спокойный, рассудительный, а в глазах всегда грустинка, как будто чувствовал, какая ему предначертана судьба.

Виктор - потомственный военный моряк. Фото: семейный архив

- Его дед, мой папа Виктор Васильевич Остроухов, во время войны служил на крейсере «Красный Крым», также обеспечивал живучесть корабля, - продолжает тетя героя. - Умер он 12 декабря 1982 года. И когда через несколько лет у моей сестры родился долгожданный сын, его назвали в честь деда. Получился тезка, только фамилии разные. И надо же такое мистическое совпадение - погиб в день смерти деда. Говорят же, что нельзя называть в честь умерших… Но дедушка умер в 67 лет, а Вите был всего 31 год.

Виктор очень любил свою семью. Фото: семейный архив

У героя осталось двое детей-погодок: мальчики учатся в начальных классах.

- Звание капитана третьего ранга Витя этим летом получил, - рассказывает Наталья Викторовна. - Собирался в Севастополь приехать, но что-то не получилось. И очень любил дарить цветы без повода. Да так, чтобы все сюрпризом вышло. Спрячет за спину, подойдет поближе, протягивает розы, а сам весь сияет.

С Виктором Измайловым простились в Мурманске 17 декабря около мемориала морякам, погибшим в мирное время. Панихида по усопшему прошла в храме Спас-на-Водах.

Похоронили героя на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

КП-Крым выражает соболезнование родным и близким Виктора Измайлова.

ВАЖНО Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/749527" frameborder="0"></iframe> Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" – СК.

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