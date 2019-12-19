Остался без рук и стал чемпионом: Житель Джанкоя выбился в сборную России по паратхэквондо

В восточном стиле единоборств тхэквондо спортсмены активно используют ноги. Как для нанесения ударов, так для и их блокирования. Именно поэтому оставшейся без рук Андрей Куликов выбрал для себя этот вид спорта.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

С самого детства он ходил на стадион, гонял футбольный мяч. Но когда мальчику было всего пять лет, произошел несчастный случай: Андрей схватился за оголенный провод в открытом трансформаторе. В двухтысячных двери с этих «коробок под напряжением» частенько сдавали на металлолом.

Врачи сумели спасти мальчишке жизнь. Но он остался без рук, причем по самые плечи.Футбол парень не бросил, в добавок увлекся легкой атлетикой, а потом решил заняться и тхэквондо.

- Я подошел к нашему местному тренеру Евгению Коновалову, он посмотрел на меня, сказал, что ему самому интересно чего из меня получится. Так он стал моим наставником, - рассказывает КП-Крым Андрей Куликов.

И начались тренировки: три раза неделю по полтора часа. Даже сегодня в Джанкое нет взрослой группы по тхэквондо, и Андрей оттачивает свое боевое мастерство в компании со школьниками.

ПОБЕДИЛ ЗЕМЛЯКА

Почти три года непрерывных занятий и вот первый успех - 24-летний Андрей стал чемпионом России по паратхэквондо в весовой категории до 61 килограмма. Надо сказать, что паратхэквондо от обычного отличается лишь тем, что в нем запрещены удары в голову.

- В прошлом году завоевал третье место по стране, а сейчас первое, - говорит спортсмен.

Бой чемпион выиграл у своего земляка - жителя Симферополя. Так уж решила жеребьевка.

Победа на чемпионате в Нальчике автоматом дала Андрею путевку в сборную России, появилась и возможность поехать в Европу и на Чемпионат мира.

У крымчанина есть точка для роста и совершенствования. А вот свободного времени у Андрея мало: кроме занятий спортом он еще учится на факультете прикладной информатики в магистратуре Крымского федерального университета.

В ближайшем будущем Куликов - спортсмен, студент и просто волевой парень - станет немножечко киборгом - ему готовят бионические протезы.

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