2019-12-19T08:36:08+03:00
Общество

Остался без рук и стал чемпионом: Житель Джанкоя выбился в сборную России по паратхэквондо

Спорт помог Андрею Куликову найти себя и вдохновить других
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Андрей Куликов. Фото: семейный архивАндрей Куликов. Фото: семейный архив
Изменить размер текста:

В восточном стиле единоборств тхэквондо спортсмены активно используют ноги. Как для нанесения ударов, так для и их блокирования. Именно поэтому оставшейся без рук Андрей Куликов выбрал для себя этот вид спорта.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

С самого детства он ходил на стадион, гонял футбольный мяч. Но когда мальчику было всего пять лет, произошел несчастный случай: Андрей схватился за оголенный провод в открытом трансформаторе. В двухтысячных двери с этих «коробок под напряжением» частенько сдавали на металлолом.

Врачи сумели спасти мальчишке жизнь. Но он остался без рук, причем по самые плечи.Футбол парень не бросил, в добавок увлекся легкой атлетикой, а потом решил заняться и тхэквондо.

- Я подошел к нашему местному тренеру Евгению Коновалову, он посмотрел на меня, сказал, что ему самому интересно чего из меня получится. Так он стал моим наставником, - рассказывает КП-Крым Андрей Куликов.

И начались тренировки: три раза неделю по полтора часа. Даже сегодня в Джанкое нет взрослой группы по тхэквондо, и Андрей оттачивает свое боевое мастерство в компании со школьниками.

ПОБЕДИЛ ЗЕМЛЯКА

Почти три года непрерывных занятий и вот первый успех - 24-летний Андрей стал чемпионом России по паратхэквондо в весовой категории до 61 килограмма. Надо сказать, что паратхэквондо от обычного отличается лишь тем, что в нем запрещены удары в голову.

- В прошлом году завоевал третье место по стране, а сейчас первое, - говорит спортсмен.

Бой чемпион выиграл у своего земляка - жителя Симферополя. Так уж решила жеребьевка.

Победа на чемпионате в Нальчике автоматом дала Андрею путевку в сборную России, появилась и возможность поехать в Европу и на Чемпионат мира.

У крымчанина есть точка для роста и совершенствования. А вот свободного времени у Андрея мало: кроме занятий спортом он еще учится на факультете прикладной информатики в магистратуре Крымского федерального университета.

В ближайшем будущем Куликов - спортсмен, студент и просто волевой парень - станет немножечко киборгом - ему готовят бионические протезы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp,Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Мария Бутина: Америка — кроличья нора. И я, как Алиса, в нее падала
Объявленная в США «агентом влияния», приговоренная за это к 1,5 годам тюрьмы и отпущенная после сделки со следствием 30-летняя россиянка Мария Бутина откровенно рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» - что на самом деле с ней произошло
Новости 24
Проезд по мосту на Гагарина в Симферополе откроют в течение недели
Крымчанина будут судить за контрабанду стероидов из Украины
Крымские пограничники задержали выходца из Средней Азии
В Ленинском районе дотла сгорел автомобиль
Погода в Крыму на 19 декабря: тепло и без осадков
Медцентр под Симферополем откроют в июле 2020 года
Росавтодор разрешил ввести железную дорогу на Крымском мосту в эксплуатацию
Ветеранам ВОВ в Крыму выплатят по 50 тысяч рублей к 9 мая
Карнавальное шествие и дискотека: Как в Алупке отметят Новый год 2020
Благодаря Крыму вина России будут продавать на вокзалах и в аэропортах
В рестораны Крыма на новогодние корпоративы нагрянет налоговая
Елочные базары в Судаке: Места продаж стандартные, деревья привозные
Убийца феодосийской семьи хотел, чтобы его пожалел Верховный суд РФ
Разметку на улице Невского в Симферополе подрядчик исправит за свой счет
Москвичи купили феодосийскую нефтебазу за 651 миллион рублей
Троллейбусы поедут по улице Невского в Симферополе на новогодние каникулы
Нараев и Волченко остались на своих постах
Спецназ ФСБ задержал в Керчи троих приставов-взяточников
Проезд в междугородних автобусах Крыма подорожает со следующего года
Могли поджечь: В Ялте ночью сгорел автомобиль
Налоговики Крыма взыскали 40 миллионов рублей с украинских собственников недвижимости
Охотился на зайца, а застрелил друга: Поход за дичью закончился для крымчан в больнице
В центре Симферополя дорожники установили знак вверх ногами
В следующем году в Крыму изменятся цена на газ
Налоговики не будут публиковать данные о долгах чиновников
В бывшей военной части на востоке Крыма нашли две осколочные бомбы
«Сидит, как курица в сарае!»: Крымчан возмутило поведение девушки с сигаретой
Стало известно, кто возглавит новый комитет молодежной политики Крыма