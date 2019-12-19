Пса Мухтара, поющего на набережной Ялты, забрала служба отлова

Пес Мухтар, который каждый вечер «поет» вместе с трубачом на набережной Ялты, в среду не появился на своем обычном месте: собаку внезапно забрала служба отлова. Соцсети сразу наполнились сообщениями от взволнованных ялтинцев и гостей курортной столицы, переживающих за судьбу пса.

Мухтара называют «крымским Хатико». Он уже порядка десяти лет ждет своего погибшего хозяина на набережной Ялты. Пес подружился с уличным музыкантом, трубачом Виктором Малиновским, и стал постоянно «подпевать» ему во время выступлений. Горожане и туристы сняли «концерты» на видео - и собака вмиг превратилась в звезду соцсетей.

Пес "подпевает" уличному музыкантуФото: Наталья Гоцанюк

И когда выяснилось, что любимца публики забрала служба отлова, горожане оборвали телефоны местных чиновников и зоозащитников.

Неравнодушные граждане беспокоятся, что символ города уже не вернется на свой «пост».

- Что будет с Мухой? - спрашивают ялтинцы. - Он ведь старый, его могут усыпить. Нельзя этого допустить!

Мухтара действительно доставили в местный приют, в руки волонтеров из общественной организации «Ковчег». Там заверили, что собаку никто усыплять не будет.

- Мухтар у нас. Пса кто-то привязал около храма Александра Невского. Он покусал девушку, которая хотела его отвязать. Сейчас мы должны Мухтара подержать на карантине 10 дней, чтобы исключить бешенство. Сделаем ему прививку от бешенства и отпустим. Усыплять Мухтара никто не будет. Не переживайте, - успокаивают граждан в «Ковчеге». - Лучше придите в «Ковчег» навестить Мухтара и заодно посмотреть на трех парализованных собак, двух собак на трех лапах, полный лазарет щенков, слепых и хромых выброшенных стариков. Может, поймете, что мы никого не усыпляем.

«КП-Крым» дозвонилась в приют, чтобы спросить о состоянии собаки, однако руководитель отказалась разговаривать с журналистами.

Мухтар ждет своего погибшего хозяина уже 10 летФото: Наталья Гоцанюк

«Комсомолка» писала о Мухтаре. Говорят, что его погибший хозяин был спасателем. На боках пса шрамы, которые остались от лопастей катера. Люди кричали на батуте, который тянуло за собой судно. Мухтар подумал, что они тонут и бросился на выручку, а в итоге чуть сам не погиб. Видимо, его бывший хозяин приучил пса так реагировать на крики.

Собаку, которая «подпевает» трубачу, знают не только в Крыму, но и далеко за пределами полуострова. Хоть Муха и сопровождает музыканта постоянно, забрать собаку домой мужчина не может: он живет на съемной квартире с женой и тремя сыновьями.

- Когда холодает, Мухтар спит на пороге дома. Но вовнутрь завести его не могу - жилье съемное. Хозяйка узнает - выгонит, - вздыхает Виктор Малиновский. - Появится хоть какая-нибудь собственная лачуга, обязательно найду место и для него.

Ялтинцы считают, что Мухтару уже давно следовало поставить памятник - верному и преданному «Крымскому Хатико».

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